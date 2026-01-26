安永全球啟動「全新技術保養品牌」創業計畫 以個人品牌力打造新世代事業

在這個每個人都能發光的時代，你是否也在尋找一個既能展現自我、又能實現價值的事業？斜槓、自媒體、創作分享……當個人特色與事業夢想交匯，屬於你的舞台正在展開。安永全球事業有限公司正式啟動第一波「全新技術保養品牌」，並邀請品牌大使-王冠瑩，攜手敢於突破、渴望自主的群體，一起以新思維與真實影響力，重新定義美麗事業的樣貌。

王冠瑩：新世代年輕、美麗、智慧的代言人。圖：業者提供

新安永全球看見，新一代的創業者要的不只是收入，更是一個能整合熱情、專業與生活的舞台。傳統的組織行銷模式正在蛻變，取而代之的是融合個人魅力、數位表達與長期價值創造的「輕創業」模式。

品牌大使-王冠瑩與新生代年輕人一同邁向未來。圖：業者提供

本次計畫特別邀請品牌大使王冠瑩，以其清新自信的形象與內外兼備的智慧，詮釋現代事業女性的多元面貌。她不僅是保養品質感的追求者，更是懂得經營自己、樂於分享的生活實踐家。透過她的真實實戰經驗與影響力，安永全球希望啟發更多人在事業中展現獨特價值，讓美麗從個人風格出發，延伸至事業與人生。

新世代的三大創業思維轉變

從「賣產品」到「經營個人品牌」

在這個資訊豐富的時代，真實與信任成為最珍貴的資產。我們鼓勵夥伴成為有溫度的分享者與價值傳遞者，透過你的觀點、體驗與故事，打造獨一無二的個人辨識度。你的事業，始於你對生活的熱愛與堅持。

從「人脈消耗」到「專業影響力累積」

善用社群平台與內容創作，建立具有深度的互動與連結。安永全球提供系統化培訓與資源支持，幫助你將知識與經驗，轉化為可持續發展的專業資產與信賴關係。

從「銷售話術」到「生活顧問」

真誠的專業與貼心的溝通，才能贏得長期信任。我們重視產品知識、膚質解讀與個人化服務，讓每一位夥伴成為朋友眼中的保養專家與風格指南。

安永全球將於2026年啟動台灣未來人才新計畫。圖：業者提供

安永全球的承諾：做你最可靠的後盾

我們相信，真正的支持不只是制度與產品，更是觀念啟發、能力培養與社群共創。安永全球致力打造一個互助成長的環境，協助每一位夥伴在經營個人品牌的路上，既能展現獨特魅力，也能維繫人與人之間真誠的溫度。

「我們期待吸引的，是那些不只追求收入，更追求成就感、自主性與個人成長的夥伴。」安永全球表示，「這是一場融合學習、創造與影響力的長期旅程，而你，就是自己事業最具說服力的創辦人。」

面對未來，安永全球將以合法經營、專業賦能與品牌創新為核心，持續優化「全新技術保養品牌」，並攜手品牌大使王冠瑩，為渴望突破的群體，提供一個穩健、正向且充滿個人風格的事業起點。

關於安永全球事業有限公司

安永全球事業有限公司成立於2017年，以「陪伴成長，創造價值」為核心理念，致力打造一個融合專業培訓、風格養成與正向文化的現代事業平台。我們關注夥伴的長期發展，協助每個人建立可持續、能累積、且貼近自我價值的事業路徑。

更多相關資訊可搜尋「安永全球事業」官方網頁 :

官方網站：https://anymall.asia/

客服LINE：https://page.line.me/758nzwty

FB粉絲團：https://www.facebook.com/anymall365

