安永彙整8大稅法趨勢 聚焦加密資產稅務、職場霸凌新制

安永會計師事務所彙整2026年8大稅務及法律趨勢，其中，職業安全衛生法已納職場霸凌新規範。職場霸凌示意圖，取自PIXABAY



安永會計師事務所今（12）日解析2026年8大稅務與法制趨勢，除了川普2.0牽動全球供應鏈及移轉訂價，國際上加密資產稅制也日趨完善，國內也翻新攬才專法、企業併網法以及外籍人員退休保險制度翻新、職場霸凌新制等，協助，企業提前掌握政策方向，做好因應布局。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔指出，隨著 OECD 正式啟動《加密資產申報框架》(CARF)，並同步修訂《共同申報準則》(俗稱CRS 2.0) ，全球稅務資訊交換將進入新階段，擴大涵蓋範圍以防堵透過虛擬或數位資產進行跨境逃稅。

廣告 廣告

林志翔指出，CARF將使加密資產納入與傳統金融體系等同的盡職審查標準，企業與投資人應及早盤點申報義務與資料準備，以因應新規上路。

針對加密貨幣交易所得是否應課稅及如何課徵？林志翔提醒，目前財政部已在研議加密貨幣課稅規定，實務上涉及加密貨幣交易入出金時點、交易平台所在地、資產性質等因素，仍待財政部進一步解釋方向，將直接影響個人與企業稅負規劃。

安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師林宜賢指出，現行 CFC 制度對認列在低稅負國家或地區公司的境外投資收益提前課稅，且海外股利所得的國外稅額扣抵機制無法進行多層次扣抵，恐在引進 OECD 全球最低稅負制(GMT)後，對跨國企業造成嚴重的重複課稅。

川普2.0後，全球企業面對貿易保護主義升溫、關稅壁壘等多重挑戰，供應鏈面臨更高的不確定性。關稅調升不僅影響產品成本，更可能牽動產地配置、製造基地選擇及價格競爭力。安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君建議台商應重新檢視供應鏈布局，評估是否適用首次銷售原則(First Sale)、原產地解釋令申請及關稅減免措施，以降低進口關稅衝擊。

安永聯合會計師事務所移轉訂價服務執業會計師林志仁則提醒，進行移轉訂價報告編製時，須注意受測企業與可比獨立企業的交易條件是否一致，特別是在美國關稅政策變化的2025年。

因應企業轉型與產業整併需求，政府提出產業控股修正草案，針對股份轉換提供緩課租稅優惠，鼓勵企業透過產業控股公司進行垂直或水平整合。安永聯合會計師事務所公司稅務依規及諮詢服務執業會計師葉柏良指出，該制度有助於企業籌組產業控股公司、創造規模經濟，提升國際競爭力。不過，企業是否能順利享有租稅優惠，關鍵仍在於適用條件、申請時程及子法規細節的掌握。

針對外國專業人才延攬及僱用法，安永聯合會計師事務所人力資本諮詢服務執業會計師林鈺芳指出，2026 年起，僑外生留台工作，外國優秀大學畢業生來臺就業將更加便利，外國人才申請永久居留的條件也加以放寬。此外，財政部將修正外國特定專業人才減免所得稅辦法，對於租稅優惠的申請訂立更明確的規範。

安永聯合會計師事務所薪資委外服務執業會計師溫珮絃則提醒，為了提高社會保障，增加外人留台誘因，過去外國專業人才必須持有永久居留證才能適用勞退新制，但自2026年1月1日起，外國專業人才即使沒有永久居留證也納入勞退新制保障，雇主成本也會因此增加，僱用外籍員工每人每年最高須提繳退休金新台幣10萬餘元。

安永圓方國際法律事務所合夥律師闕光威提醒，目前民法已對裁判離婚之要件予以放寬，預期未來法院判准離婚之可能性將會升高。預先訂立財產分配之婚前協議，有助安排以及緩和離婚所帶來之財產分配影響。

另外，《職業安全衛生法》已正式將職場霸凌各項規定納入規範，闕光威表示，企業應有妥善預防、善盡調查及正確懲處霸凌之法律義務，從預防性的常規教育訓練開始，到事發後的外部人士導入調查與處理機制，以降低勞資爭議風險。

更多太報報導

國安基金突宣布退場 台指期夜盤翻黑觀望 分析師:短期心理衝擊

快訊／台股穩站3萬點不用護盤了 國安基金宣布退場 報酬率逾50%

快訊/台股登三萬 護盤大賺！國安基金去年獲利65億元 決議即日起退場