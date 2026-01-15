安永示警：半導體課稅25％僅是前菜 7/1恐擴大打擊

美國白宮於1月14日發布一項震撼業界的行政命令，宣布自美東時間1月15日起，正式對特定半導體產品課徵高達25％的關稅。這項以「國安」為名的政策，理由直指美國本土產能不足；然而，安永聯合會計師事務所（EY）示警，這份行政命令最令產業界戰慄的，並非眼前的25％稅率，而是美方埋下的兩大伏筆，一是誘使企業赴美投資的「關稅抵銷計畫」，二是預告將在今年7月1日進行的「震撼檢討」。

看得到吃不到？安永：緊盯「關稅抵銷」資格

為了減緩國安威脅，美國政府在行政命令中拋出了一個極具戰略意圖的誘餌，也就是「關稅抵銷計畫」（Tariff Offset Program）。安永聯合會計事務所指出，雖然相關計畫已提及，但具體執行方式至今尚未明確。

廣告 廣告

安永分析，這極可能是美方用來逼迫供應鏈「選邊站」的手段。未來企業必須密切關注美國政府是否會進一步明示申請資格，例如是否僅限於「正在美國投資設廠」或是「已在當地設廠」的企業才能適用減免；換言之，若無法取得這張「美國製造」的入場券，企業恐怕只能硬吞這25％的關稅成本。

別想鑽漏洞！安永揭美方緊盯「衍生物」

此次關稅目前的打擊範圍，主要鎖定在申報稅則號別（HTS code）為 8471.50、8471.80 以及 8473.30 的半導體產品。部分腦筋動得快的企業，可能正盤算著透過改變進口型態（例如將產品拆解為半成品），藉此改變HTS code來規避課稅。

但安永分析，這次美方顯然有備而來，行政命令中已隱含警示，企業若試圖透過改變商品型態來避免落入課徵範圍，未來恐面臨法規修正的追殺，因此建議業者需高度警惕，觀察美國是否會將打擊面擴大至這類產品的「衍生物」或其他半導體產品，千萬別心存僥倖。

七月一日「期中考」 範圍恐再擴大

這場關稅戰役並未結束，甚至才剛開始。安永提醒，美國政府已明確表態，將持續追蹤進口情況及關稅效益，並預計於今年7月1日進行評估，決定是否修訂課稅內容。這意味著，目前的徵稅範圍只是第一波攻勢，若7月時美方認為效果不彰，或發現企業規避情形嚴重，屆時極可能再祭出更嚴厲的修訂版行政命令，對於台廠而言，真正的考驗恐怕還在後頭。