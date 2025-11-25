安永：全球過半GDP仰賴自然及生態 永續納入財務揭露成趨勢

安永表示，自然與永續納入財務揭露將成趨勢。台北市立動物園提供



安永氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲今（25）日表示，全球半數GDP高度依賴自然及生態服務，企業再不正視，將面臨巨大的系統性風險。目前全球已有7項地球系統運作限度超出負荷，自然減損不再只是CSR（企業社會責任），而是攸關策略性風險管理的課題。

安永聯合會計師事務所與永續發展目標聯盟於今日共同舉辦第8屆全球企業永續論壇暨安永第10屆企業永續論壇，以「從淨零到自然正向：企業治理與揭露的進化之路」為主題，聚焦企業如何整合ESG決策、風險管理、自然資本揭露與IFRS 永續揭露準則，打造兼顧環境與商業價值的新世代企業韌性。

曾于哲在會中強調，TNFD（自然相關財務揭露）框架是企業轉型的關鍵導航。安永將協助企業運用LEAP方法學，透過定位（Locate）供應鏈與自然介面、評估（Evaluate）依賴與影響，精準辨識實體與轉型風險，展開自然轉型計畫。

企業運用安永的 EY NAT 數位工具，更可將自然風險空間化、量化，並制定水資源排放、零土地轉換等的科學基礎目標，將自然議題從單純的風險，轉化為市場韌性與永續價值的創新契機。

安永表示，面對全球永續浪潮，台灣企業已逐步建立淨零目標與策略，並將依循 IFRS 永續揭露準則（ISSB Standards）強化氣候治理。下一階段的挑戰是，企業如何將「自然正向」納入核心治理與風險管理流程、並透過自然相關財務揭露（TNFD）框架，展現企業對生物多樣性與自然資源的責任與行動力。

