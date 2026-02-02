安永2026年地緣政治報告 AI主權、稀缺資源成關鍵戰場

安永發布2026年地緣政治報告，其中，AI主權、稀缺資源成關鍵戰場 。圖為美中角力示意圖，路透社



安永會計師事務所今（2）日表示，2026年仍是充滿高度不確定性的一年，雖然科技創新、人口變動與氣候變遷持續重塑世界，但地緣政治仍是影響全球經濟、產業與企業決策的核心力量。預計AI主權、稀缺資源成關鍵新戰場。

安永今天發布《2026地緣策略展望報告》指出，全球地緣政治局勢將圍繞3大主軸推動；首先，人工智慧（AI）價值鏈與發展主權AI能力是關鍵；從能源到關鍵材料陷入緊張局勢，對控制或獲取稀缺資源而展開的地緣政治競爭在 2026 年將加劇；北美、亞太、歐洲及中東成為地緣政治角力場。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，全球政治經濟已進入轉折點，企業不僅要提高韌性，更需重新定義全球營運模式與治理架構，以因應新時代的地緣風險。建議各國因應地緣因素的三大調整策略，包括為不可預期的情境做好準備、增強韌性；重新評估應參與地緣策略治理的主體，以及調整全球供應鏈與整體策略。

地緣風險的十大關鍵發展，包含了六大變數將影響2026年全球市場、供應鏈、科技創新與跨境投資，以及全球的四大地區成為地緣政治的角力場。

越來越多國家將以國家安全、供應鏈韌性與經濟自主為理由，強化對策略產業的干預。其中，美國將延續科技、稀土、國防、核能等領域的資本介入；中國在「十五五」規劃下加速資源配置與科技投資。

2026年也將延續2025的貿易保護趨勢，關稅、出口管制與在地化要求，仍將對企業供應鏈構成挑戰。全球供應鏈將持續向「多元化 + 在地化（Glocalization）」方向演化。

預期各國透過強化數位主權措施、建立本地 AI與晶片設備供應鏈。展望2026 年，AI將成為網路衝突的「力量倍增器」，是地緣政治競爭的核心技術。而主權 AI發展不足的國家，將更易暴露在IP竊取、關鍵基礎設施攻擊等的風險中。

由於水資源短缺，資料中心與半導體成爭奪焦點。隨著AI資料中心擴張、電動車成長，使得電池金屬以及其他電力基礎建設所需金屬，被視為具策略性的資源。

全球持續偏高的借貸成本，將增加國家財政壓力、拉抬資金成本、放大對利率變動與全球資本市場波動的敏感度。

