安永CEO調查 逾7成CEO藉策略聯盟推動轉型

安永調查顯示有73%CEO表示，計畫參與合資企業或策略聯盟。



安永會計師事務所今（8）日表示，根據最新一期《安永CEO展望脈動調查》，隨著AI與數位轉型浪潮加速，有逾7成的CEO表示計畫參與合資企業或策略聯盟，反映出企業高度關注「無機成長(Inorganic Growth)」策略。

報告並指，69%受訪CEO認為網路安全威脅正影響創新，70%認為區域的監管差異是數位轉型最大挑戰。即便如此，併購動能仍強，48%受訪CEO預期將在未來一年內推動傳統併購交易，也有73%CEO表示，計畫參與合資企業或策略聯盟，未來一年的併購策略，主要聚焦在「併購具技術或智慧財產的公司」(41%)、「透過併購拓展新市場或開創新的營收來源」(35%) 及「併購以擴張業務並提升營運」(34%)。

安永財務管理諮詢服務(股)公司總經理何淑芬表示，在波動環境中，企業傾向採取更具敏捷性、風險更低的轉型策略。相較於傳統併購，策略聯盟與合資合作不僅整合風險較低，更能驅動創新與市場拓展，是企業重塑成長動能的重要選項。

調查指出，有近6成受訪CEO 預期地緣政治與經濟不確定性將持續超過一年，24%更認為將超過3年以上，但應變風險的信心正逐步提升，企業不再等待環境穩定，而是主動調整營運模式、擁抱變革。

有過半數的受訪CEO計畫在未來一年加碼投資以加速轉型，48%打算推動併購，對策略聯盟與合資的興趣更攀升至73%。

