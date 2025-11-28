安泰案、輔選敗 藍綠各有隱憂

明年屏東百里侯之戰，縣長周春米尋求連任，藍委蘇清泉重披戰袍，2人皆有優勢，但也各有隱憂。周春米3年內2次鄉長補選輔選失利加上核三廠爭議，如何凝聚支持的挑戰不小；蘇清泉則因安泰醫院大火獲屏東地檢署緩起訴後，被高雄高分檢撤銷發回重啟偵辦，恐影響後續選戰策略。

去年7月長治鄉長補選，綠營鬧分裂，周春米雖為民進黨徵召的鄉代邱佳娟站台，但邱仍以79票微小差距，敗給號稱選舉從未敗過的前議員吳亮慶。

今年1月新埤鄉長補選，雖4名候選人都以無黨籍參選，但蘇清泉、國民黨籍屏東縣議長周典論及多位藍營議員於曾明輝成立競選總部時站台力挺，周春米、綠委徐富癸及綠營議員則出席王永豐競總成立大會予以支持，被地方視為藍綠對決之戰，最後曾明輝勝出，等同周春米輔選再次吞敗。

連續2次補選，周春米力挺的候選人都落敗，透露出民進黨雖在縣級選舉有優勢，但在基層鄉鎮選舉，地方派系與個人影響力遠大於政黨招牌，弭平地方派系矛盾、集中綠營選票，是周春米接下來最大課題。

此外，核三重啟公投雖未通過，但屏東縣同意票比不同意票多3萬餘票，且核三廠所在地恆春鎮的同意票更占有效票6成之多，加上周春米「7成民眾未投票，是不認同核三重啟公投」發言引發爭議，是否影響支持度值得觀察。

蘇清泉除因藍營長年無法取得執政權、處於行政資源劣勢外，去年東港安泰醫院大火造成9死慘劇，且被查出全院近半面積是違建，蘇清泉作為安泰醫院創辦人，難辭其咎。

蘇清泉雖然事後向罹難者家屬表達最大誠意和解，安泰醫院也拆掉違建，屏東地檢署予以蘇緩起訴後，高雄高分檢認為屏檢處分不當，撤銷緩起訴發回屏檢重啟偵辦，已成蘇在選戰中的不定時炸彈。