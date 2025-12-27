安泰醫院大火案遭糾正 衛福部：將啟動專案稽查

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）屏東縣安泰醫院大火案釀9死，監察院昨天糾正屏東縣府與衛福部違失。衛福部醫事司今天回應，已完成對醫院違建盤點和輔導，明年將啟動專案稽查，若無法通過，評鑑將不合格。

安泰醫院在民國113年10月3日發生嚴重火災事故，造成1名醫院員工及8名住院病患共9人死亡、多人嗆傷，火勢延燒多樓層，造成建築物嚴重毀損。

監察院昨天指出，經調查，屏東縣政府長期未察安泰醫院違建面積高達47.2%，衛生福利部評鑑全國醫院公安也涉有系統性違失，日前已糾正屏東縣政府城鄉發展處與衛福部等。

衛福部醫事司副司長劉玉菁今天接受媒體電訪說明，在醫院的消防安檢部分，依規定必須向地方消防單位定期申報，進行醫院評鑑時，也會要求醫院提出申報合規資料。

至於違建的部分，劉玉菁指出，在安泰醫院事件後，衛福部和內政部等中央部會合作，目前內政部提出一個優先處理計畫，將針對不同情形違建排序，現在已盤點醫院違建完成。

劉玉菁表示，今年5月起，補助醫院評鑑暨醫療品質策進會啟動提升醫院防火安全輔導計畫，目前有69家醫院提出申請，明年將啟動專案稽查，確認改善情形，透過輔導、稽查雙管齊下，進行系統性處理。

監委質疑，全國類似安泰醫院存有公安疑慮且「應予列管」的違建醫院家數，包含公立醫院11家總計有81家，其中70家通過衛福部的醫院評鑑，已影響民眾對政府的信賴。

劉玉菁解釋，安泰醫院在113年評鑑時，地方消防局說申請沒問題，都是合規的。違建問題不是評鑑本身可以查核的，必須靠地方建管單位協助，因此在評鑑時會要求提供每年公共安全申報，了解設備、設施是否合格，由衛生局進行橫向溝通。

劉玉菁重申，內政部與地方建管單位已盤點出名單，會秉持安全為重的觀念優先處理。明年內政部、衛福部會督導地方衛生局、消防局、工務局進行專案稽查，確認醫院是否改善，若有違規，再回到工務局、消防局處理處分。如果一直沒辦法通過，醫院也會評鑑為不合格，恐影響健保給付等。（編輯：張雅淨）1141227