安泰醫院大火案釀9死 衛福部遭監院糾正 回應了

去年10月，屏東安泰醫院發生嚴重火災，造成9人死亡、多人嗆傷。監察院昨（26日）公布，屏東縣府長期未察該院違建面積高達47.2％，另衛福部評鑑全國醫院公安涉有系統性違失，81家列管違建醫院，竟70家通過評鑑，已影響民眾對政府的信賴。衛福部醫事司回應，已完成對醫院的盤點和輔導，明年將啟動專案查核，若無法通過，評鑑將不合格。

監察院糾正案文指出，安泰醫院違建面積為1萬310平方公尺，違建面積占合法面積達47.2％，該院於民國94年10月至96年4月間違法增建時，屏東縣政府城鄉處、衛生局及東港鎮公所未能切實查處，放任醫院於大幅違建內做醫療使用。

另據內政部消防署統計，全國469家醫院中，94年至113年共計發生98件醫院火災，其中，起火原因以電氣因素55件為首（占56.1％），起火地點則以機房起火13件（占13.3％）為首。安泰醫院大火起因即為電器因素及機房起火，顯見醫院公共安全與消防管理，已有病灶。全國類似安泰醫院存有公安疑慮且「應予列管」的違建醫院家數計有81家（含11家公立醫院），違建情節各有不同，其中計有70家通過衛福部醫院評鑑，已影響民眾對政府之信賴。

醫事司副司長劉玉菁回應，安泰醫院在民國113年評鑑的時候，地方消防局說申請沒問題，都是合規的。違建問題不是評鑑本身可以查核的，必須靠地方建管單位協助，因此在評鑑時會要求提供每年公共安全的申報，了解設備、設施是否合格，由衛生局進行橫向溝通。

劉玉菁指出，安泰事件之後，衛福部、內政部彼此合作，內政部國土署已訂定優先處理計畫。針對醫院，今年已經完成盤點及輔導，明年內政部、衛福部會督導地方衛生局、消防局、工務局進行專案稽查，確認醫院改善了沒有，再回到工務局、消防局處理處分。若一直沒辦法通過規定，也會評鑑為不合格，恐影響醫院的健保給付。

