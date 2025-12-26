安泰醫院大火 監察院糾正屏東縣府衛福部違失

（中央社記者賴于榛台北26日電）屏東縣東港鎮安泰醫療社團法人安泰醫院去年發生嚴重火災，造成9人死亡，監察院今天指出，經調查，屏東縣府長期未察安泰醫院違建面積高達47.2%，衛福部評鑑全國醫院公安也涉有系統性違失，日前已糾正屏東縣政府城鄉發展處等與衛福部。

安泰醫院在民國113年10月3日發生嚴重火災事故，造成1名醫院員工及8名住院病患共9人死亡、多人嗆傷，火勢更延燒多樓層，造成建築物嚴重毀損。

監察院今天透過新聞稿指出，經監委葉大華、葉宜津、施錦芳調查，此案有地方放任違建、中央評鑑失靈兩大因素，日前已通過3人調查報告，糾正屏東縣政府城鄉發展處、衛生局、東港鎮公所及衛福部。

對於地方責任部分，監委表示，安泰醫院違建面積占合法面積達47.2%，且醫院在94年10月至96年4月間違法增建時，屏東縣政府（城鄉處、衛生局）及東港鎮公所未能切實查處，放任醫院於大幅違建內做醫療使用。

監委指出，今年發現安泰醫院仍繼續使用違建，並有新增圍牆及未經許可的設備設施，以及批價掛號櫃台放置於馬路邊等情事，可見縣府就違建部分未依法勒令停止使用或斷水斷電，違失情節嚴重。

監委還說，屏東縣府在95年至112年間受理廠商的建築物防火避難設施與設備安全檢查申報，欠缺複核及抽查機制，以致於未發現廠商申報不實長期作假等情事，而縣府消防局雖有稽查，但僅依法要求設置並改善消防設備，對於違章建築違規使用，存而不論，均已損害政府形象甚深。

至於中央權責，監委說，衛福部歷年辦理安泰醫院的醫院評鑑，卻不察96年間已存在的大規模違建部分作為醫療使用，在100年、106年都通過醫院評鑑，影響民眾對政府的信賴，且衛福部去年8月辦理安泰醫院評鑑時，評鑑委員有在評鑑意見表臚列公安消防等缺失，但縣府卻稱迄今未接獲缺失報告，顯見欠缺聯繫，無預防效果。

監委也提到，全國類似安泰醫院存有公安疑慮且「應予列管」的違建醫院家數，包含公立醫院11家總計有81家，雖違建情節各有不同，但都涉違反醫療法第14條及醫院設立或擴充許可辦法第10條等規定擅自「擴充樓地板面積」，且其中70家通過衛福部的醫院評鑑，已經影響民眾對政府的信賴。

監委強調，醫院為特許事業，醫院評鑑除高品質的醫療照護外，更應該要注重醫院硬體安全管理，尤其是公共安全及消防設施設備稽核，均應以此案為鑑徹底檢討改進與強化。（編輯：林興盟）1141226