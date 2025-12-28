安泰醫院大火9死「評鑑卻過關」衛福部坦言制度要改 明年起跨部會稽查

社會中心／洪正達報導

安泰醫院有違建問題評鑑仍過關，衛福部坦言制度上要更改，預計明年起將發動聯合稽查。（圖／縣府提供）

東港安泰醫院2024年間發生大火導致9人喪生，後續經監察院調查，發現該院內的違建面積部分占47.2%，等於半間醫院都是違建，但卻還可2度通過衛福部評鑑，且在全台有公共安全疑慮的醫院共有81間，當中就有70家通過評鑑，對此，衛福部表示，違建的權責在地方，2026年起將啟動跨部會稽查。

從監院發表最新的調查報告中可以發現，由於地方政府長期放任違建，且中央評鑑機制無法發揮把關功能，因此糾正屏東縣政府城鄉發展處、衛生局、東港鎮公所及衛福部，監委更說，安泰醫院早於2005年就已違法增建，並用於醫療，縣府卻沒有任何動作，違失情節嚴重

廣告 廣告

衛福部醫事司副司長劉玉菁，針對「違建醫院為何仍能通過評鑑」此質疑也說明，違建是否成立，權責在地方政府，此項並不在醫院評鑑中，且評鑑時醫院要提出公共安全申報等合法合規的相關證明，評鑑單位才會依此進行確認。

劉玉菁也說，醫院評鑑著重在醫療服務品質與病人安全管理，但無法替代消防或建管的查核，若不合規依法應該由地方主管機關處理，安泰醫院2024年評鑑時，地方回報公共安全符合規定後，評鑑則依這樣的基礎進行。

由於安泰醫院後，衛福部坦言制度上需要補強，因此已啟動跨部會合作，由國土署會同地方盤點，後續將採「輔導與稽查並行」，2026年幾評鑑時，將由衛生、消防、建管等單位跨步稽核改善情形；但醫院若有違誤的地方將可能被評為不及格，影響到健保特約及給付資格。

更多三立新聞網報導

搖晃瞬間畫面曝！7.0強震夜襲宜蘭…監視器糊了 超商飲料墜地全破

台南雙載少女自撞橋墩「甩飛6米深橋下」…比人高雜草救了他們

以為上演《不可能的任務》！高雄湖內2車高速追逐撞停…就為20萬元債務

想當張文「師弟」？屏東男嘴秋「丟煙霧彈不揪」下場讓他笑不出來

