安泰醫院9死大火「違建面積47.2％」 屏縣府未察遭糾正、衛福部評鑑有責

安泰醫院大火造成9人死亡，屏東縣府未察該院違建面積高達47.2％，遭監察院糾正。資料照，屏東縣政府提供



屏東縣東港鎮「安泰醫療社團法人安泰醫院」去年10月發生嚴重火警，造成9人死亡，監察院今天（12/26）表示，調查發現，屏東縣府長期未察該院違建面積高達47.2％，衛福部全國醫院公安更涉有系統性違失，81家列管違建醫院竟70家通過評鑑，日前糾正屏東縣政府城鄉處、衛生局等，以及衛福部。

去年10月3日，安泰醫院發生嚴重火災事故，造成1名醫院員工及8名住院病患共9人死亡、多人嗆傷，火勢延燒多樓層，造成建築物嚴重毀損。

監察院今表示，監察委員葉大華、葉宜津、施錦芳調查後，發現此案有兩大問題，包括地方放任違建及中央評鑑失靈，因此糾正屏東縣政府城鄉發展處、衛生局、東港鎮公所及衛福部。

監委查出，安泰醫院違建面積為1萬310平方公尺，違建面積占合法面積達47.2％，且94年10月至96年4月間違法增建時，屏東縣政府（城鄉處、衛生局）及東港鎮公所未能切實查處，放任醫院於大幅違建內做醫療使用。

另外，今年10月履勘時，監委發現違建竟繼續使用，並有新增圍牆及未經許可的設備設施、批價掛號櫃台放置於馬路邊等情事，可見屏東縣府就違建部分未依法勒令停止使用或斷水斷電，違失情節嚴重。

再加上，屏東縣府95年至112年間受理廠商的建築物防火避難設施與設備安全檢查申報，欠缺複核及抽查機制，以致於未發現廠商申報不實長期作假等情事，消防局雖有稽查，但僅能依法要求設置並改善消防設備，對於違章建築違規使用，存而不論，均已損害政府形象甚深，情節重大

81家醫院違建 70家通過衛福部評鑑

中央部會也有疏失，監委表示，衛福部歷年辦理安泰醫院的醫院評鑑，對於96年間已存在大規模違建部分作為醫療使用不察，100年、106年均通過該部主辦的醫院評鑑，影響民眾對政府的信賴。且衛福部去年8月評鑑安泰醫院時，評鑑委員在評鑑意見表上臚列公安消防等缺失，縣府卻稱迄今未接獲缺失報告，明顯欠缺橫向聯繫，無達到預防效果。

監委表示，全國類似安泰醫院存有公安疑慮且「應予列管」的違建醫院計有81家，包含11家公立醫院，雖違建情節各有不同，但均違反《醫療法》第14條和「醫院設立或擴充許可辦法」第10條及《建築法》等規定，其中並有70家醫院通過衛福部的醫院評鑑，顯然衛福部評鑑全國醫院公安涉有系統性違失，影響民眾對政府之信賴。

監委強調，醫院是特許事業，「醫院評鑑」的核心目標，除高品質的醫療照護外，更應該注重醫院硬體安全管理，尤其是公共安全及消防設施設備稽核，均應以本案為鑑徹底檢討改進與強化。

