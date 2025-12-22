安海瑟薇也愛用！三款眼周保養神器推薦：資生堂、KOSE、舒特膚，舒緩眼周細紋，找回眼神的高級感
眼周肌膚是全臉最薄、最容易顯老的區域。本文嚴選三款近期討論度最高的眼周保養聖品：資生堂「激抗痕 ACE 眼霜」以 A醇搭配冰珠按摩，專攻淚溝與晨起水腫；ONE BY KOSE 第三代擊皺精華則憑藉 30 年研究，針對眼唇深層皺紋強力救援；舒特膚則為敏弱肌提供醫學級胜肽抗老方案。從成份科技到按摩儀式，帶妳全方位修復眼周老態，找回明亮眼神。
眼周保養推薦：資生堂 激抗痕亮采緊緻ACE眼霜
這款深受安海瑟薇喜愛的眼霜能透過溫和緩釋型「A醇ACE」深入肌膚乳頭真皮層，另外間他核心成份「珍稀緋紅花緊緻活萃™」、「日本薏仁萃取精華」、「黑咖啡因萃取」為肌膚加厚重建彈性結構，能改善淚溝、眼下凹陷等最顯老的地方，顯著延長科技美容效果且使得眼周越來越緊緻，又被譽為「#ACE眼周電波」！
許多人對於眼周最大的困擾，便是早上起來容易水腫！激抗痕亮采緊緻ACE眼霜附贈全新設計的「眼部拉提撥筋棒」，不僅在挖取上美甲人友善，以妝品級鋼材拋光的冰珠更能迅速冰鎮按摩浮腫區域，放鬆肌膚並促進循環。眼霜中還添加了「日本薏仁萃取精華」與「黑咖啡因萃取」，能調理水分代謝，使眼周更明亮有神，緩解細紋與水腫泡泡眼，讓眼睛保持年輕感！
眼周保養推薦：ONE BY KOSE擊皺彈潤精華
ONE BY KOSÉ為了探究容易產生皺紋與不易產生皺紋肌膚之間的差異，持續研究了30年以上的抗皺美容液，如今終於進化到第三代。添加KOSE特有的有效成分(肌膚澎潤成分、蝦紅素X)，還添加了低分子膠原蛋白、發酵玻尿酸、低分子彈性蛋白，提升緊緻感的成分能幫助皮膚維持緊實狀態，塗抹後立即形成緊緻膜，使眼周、唇周的印象煥然一新，雙重改善皺紋與潤澤，帶來彷彿能彈回的緊實肌膚。
眼周保養推薦：舒特膚 胜肽緊緻賦活眼部精華
眼周肌膚結構薄弱，老化跡象如細紋、鬆弛、乾燥等總是率先浮現。舒特膚專為眼周敏弱肌膚打造的醫學級抗老配方，結合了高純胜肽，能溫和且有效地撫平細紋、重現緊緻光采，讓敏弱肌也能安心使用；並搭配維他命原 B5、B3、甘油， 並搭配玻尿酸更加滋潤的組合，提供長效保濕並深度緩解乾燥眼周，同時強化眼周肌膚屏障，讓眼周肌膚更加強韌。
