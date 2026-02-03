安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？

時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集釋出預告，「惡魔總編」米蘭達毒蛇依舊。翻攝Youtube@二十世紀影業

睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。

預告片一開場就將觀眾帶回《伸展台》雜誌辦公室。梅姨飾演的米蘭達坐在權力巔峰的辦公椅上，看著帶著燦爛笑容走進來的安海瑟薇，竟轉頭向藝術總監奈傑爾詢問：「不好意思，她是誰？你認識她嗎？我認識她嗎？」

時尚圈冷箭處處發 隨遇而安回歸惡魔戰場

即便安海瑟薇尷尬地自我介紹是當年的安德莉亞，米蘭達仍面無表情。這神來一筆的設定讓網友集體高潮，紛紛直呼：「這人設太神了！米蘭達完全忘記第一集的事，因為那些瑣事對她不值一提。」

也有網友直呼這就是時尚圈的「高級酸」，米蘭達這種行為代表這個人根本連留在腦海裡的重要性都沒有。

安海瑟薇熬了20年終於升職成專題編輯。翻攝Youtube@二十世紀影業

艾蜜莉狠酸眉型沒變 昔日受氣包助理華麗變身

回顧2006年首集尾聲，安海瑟薇在巴黎時裝週看清米蘭達冷酷的野心後，瀟灑將手機丟入噴泉離職。然而在續集中，她以專題編輯的身份強勢回歸。除了總編的冷暴力，當年那個瘋狂排擠同事的「惡魔秘書」艾蜜莉，在續集中已搖身一變成為廣告收益競爭對手的高階主管。

艾蜜莉布朗20年後還是看不順眼安海瑟薇的眉毛。翻攝Youtube@二十世紀影業

三人在預告中照面時，艾蜜莉不僅乾笑提醒米蘭達她們曾共事過，更不忘對著安海瑟薇補上一記冷箭：「妳竟然還留著那種眉型。」短短幾句對話，就將紙媒衰退、主管間明爭暗鬥的張力拉滿。



