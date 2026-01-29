安溥否認參戰《浪姐7》笑名單「荒謬」 香港演唱會取消掀迫害疑雲

安溥2024年以親筆信祝福中國國慶，讓許多歌迷震驚。（翻攝安溥IG）

台灣歌手安溥（舊名張懸）曾經在台上高舉國旗遭中國封殺，2024年卻罕見以親筆信祝福中國國慶，讓大批粉絲震驚不解；近來傳出她將參加中國競演真人秀《乘風破浪的姐姐》第7季，本人已主動否認傳聞，還揶揄參賽名單：「朋友傳給我看的所謂名單上還有椎名林檎，這讓錄節目的確變得非常誘人，但誘人大不過這個名單的荒謬。」

安溥過去政治立場鮮明，力挺台灣太陽花運動、香港雨傘革命，經典歌曲〈玫瑰色的你〉更是為社運人士而寫，不過2024年中共國慶時，她在微博以手寫信祝賀，寫下「祝福新中國成立七十五週年，人民和睦，萬理皆安。安溥祝福」，讓台灣歌迷難以置信，她本人並未就此回應，僅在演出場合表示：「在我演出的場合，你們永遠都是『自由』安全的。」

安溥去年8月23日原本要在香港舉行演唱會，主辦單位卻以「不可抗力」因素取消演出，這次出現在《乘風破浪的姐姐》擬邀名單，她主動否認傳聞，在發給歌迷的電子信開頭就說「從沒有要去錄電視節目」，還提到名單出現椎名林檎很荒謬，「還好我有認真看名單內容，哈哈」。

安溥2018年復出後，政治意識低調許多，去年香港演唱會無預警取消，當時正值台灣大罷免選舉，掀起遭到政治迫害的猜測，不過所屬經紀公司聯成娛樂並未多說明；安溥則透露最近重心在陪伴家人、設計個人網站及修整演出編曲等幕後工作。





