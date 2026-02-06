安溥體悟人生殘酷！看盡人性「善惡與傷害」 一段省思直擊內心

安溥透過電子信寫下對人生與人性的回望。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者邱奕欽／台北報導〕歌手安溥近日罕見寫下對人生的殘酷體悟，從善惡、權力到人與人之間的傷害，語氣平靜卻重量十足。她提到，隨著時間推移與人生歷練累積，逐漸發現即使時代、語言不同，人性中的樣貌其實並未改變，善與惡、事實與謊言，始終在不同角色身上反覆上演。

安溥透過今(6日)寄給歌迷的電子信，回憶自己多年來反覆重看同一部戲，8年前初看時只覺得製作精良、細節縝密，隨著年歲增長再度回望，卻在角色身上投射出自身經歷過的心事。經過深層思考，她形容人與人之間的傷害、權力如何作用在個體身上，以及每個人為信念付出心力的模樣，跨越時代其實極為相似，也讓她更能理解不同立場與感受的存在。

廣告 廣告

談及人生階段的轉變，安溥坦言年輕時仍會為角色的善惡與轉折喝采，不過到了中年，更多時候只是靜靜回望，她直言人與人之間的真情與悲傷，終究會隨時間化為無法言說的痕跡，能做的事或許不多，但情懷依然存在，也成為支撐自己持續創作與生活的重要力量，她在反覆回望與對照之中，留下對人生與人性的深刻省思，意外直擊不少粉絲的內心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

《豆腐媽媽》替身演員墜地！家屬收病危通知 怒控民視拍戲沒保險

民視《豆腐媽媽》替身「高樓墜地」驚悚畫面曝光！工會3聲明砲轟

逗趣表情曝光！魏哲家掏出這1物 高市早苗「驚掉下巴」

（影）《豆腐媽媽》武行演員高樓墜落 未婚妻現身痛訴：急診吐了4大袋血

