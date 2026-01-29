安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國

安潔莉娜裘莉傳出賣房變現。資料照。美聯社



好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。

儘管裘莉和小布早已正式分手，但雙方對共同持有法國Chateau Miraval酒莊互不相讓，裘莉曾訴求「不讓前夫分走一顆葡萄」，怎麼分配這筆價值5億美元的資產，至今仍喬不攏，被八卦圈戲稱是「玫瑰酒戰爭」。

綜合外媒報導，裘莉近日悄悄脫手一間位於紐約的老公寓，當初她以49萬美元購入，最後以180萬美元（約5600萬元台幣）成交。除此之外，傳出她還打算出售位於洛杉磯、市值約2450萬美元的豪宅。

種種跡象，被外界推測裘莉因為纏訟多年，法律費用驚人，現金急速流失，才有賣房變現的需求，也就是陷入「好萊塢破產」，指的是明星並非真的沒錢，只是少幾棟豪宅、少一座私人島嶼。

裘莉則稱，一直想離開加州，也打算搬到柬埔寨或歐洲過日子。據悉，向來喜愛柬埔寨的她，在當地擁有不少房產，隨著最小的雙胞胎將在今年滿18歲，讓她開始規畫新生活。

