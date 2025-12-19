安潔莉娜裘莉公開「雙乳切除疤痕」登封面呼籲乳癌預防！手術原因有洋蔥
50+好萊塢天后安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）透過「時代雜誌法國版」（Time France）創刊號，公開了自己「雙乳切除的疤痕」，裘莉過往曾揭露之所以決定勇敢動重大手術，保護健康背後還有著令人動容的原因。
安潔莉娜裘莉帶動「法國乳癌篩檢率」
安潔莉娜裘莉在2013年公開自己因為基因缺陷和家族病史的關係，被醫師評估是「乳癌高風險群」（裘莉通過BRCA基因檢測：透過抽血或組織檢體，評估乳癌、卵巢癌等罹患風險，得知罹患乳癌機率高達87%，卵巢癌風險也達50%），她為此選擇進行預防性「雙乳切除手術」，掀起全球討論，甚至帶動「法國乳癌篩檢率提升約20%」，被稱作「安潔莉娜裘莉效應」（Effet Angelina），接著於2015年還進行了「雙側卵巢切除手術」。
事實上，裘莉揹負著沉重的家族病史，當中包括母親瑪琳絲貝唐（Marcheline Bertrand），因為長期對抗乳癌於2007年離世，享年56歲。她為了不走向和母親相同命運、為了陪伴6名孩子成長，決定做出預防抗癌「雙乳切除手術」的決定。當時手術耗時約3個月完成，裘莉於術後9週接受乳房重建，前夫布萊德彼特（Brad Pitt）則全程陪伴。
「孩子們不用擔心因乳癌失去母親」
安潔莉娜裘莉曾透露手術結束後，疤痕不若外界想像可怕，孩子們也並未受到驚嚇，她甚至在2013年告訴《紐約時報（The New York Times）》，公開自己勇敢做此決定的心聲：「我罹患乳癌的風險從87%降至5%，我可以告訴孩子，他們不用擔心會因此失去母親」，坦言這是艱難的決定，但手術結果讓她放心很多。
裘莉後來還告訴法新社，對於手術所留下來的疤痕表示感動：「我和許多我愛的女性都擁有這些疤痕。每當看到其他女性分享她們的傷痕時，我總是很感動」，她認為這些都是生命歷程一部分，不該隱藏或著感到羞愧。
呼籲大家重視「乳癌的預防」
裘莉甚至用行動賦予疤痕更深刻的意義，受邀登上「時代雜誌法國版」（Time France）創刊號，透過雜誌寫真，首度向世人展示自己於乳房切除手術後，真實疤痕模樣，這組封面照由她的攝影師好友高德柏格（Nathaniel Goldberg）掌鏡，以極簡構圖呈現裘莉的抗癌印記。
《時代雜誌法國版》透過IG釋出這段拍攝片段畫面，裘莉則提及自己在新作《Coutures》片中飾演「確診乳癌的美國導演」，角色設定讓她與自身家族病史連結，有著深刻共鳴，所以想要透過公開手術疤痕這件事，呼籲大家重視乳癌的預防。
「每個人都應享有平等醫療資源」
長年投入慈善工作的裘莉認為，「基因檢測與癌症篩檢」應該更為普及，也想透過這次拍攝呼籲：「每位女性都有權獲得資訊，並為自己的健康做選擇」，且強調醫療體系應重視公平性「無關財力多寡、身分高低、居住地不同，都應享有平等的醫療資源」。
如今50+的裘莉，走過《黑魔女：沉睡魔咒》、《史密斯任務》等經典電影作品光采歷程、持續不停對慈善活動的付出，預防抗癌的苦痛更為她帶來人生省思轉變與勇敢豐沛生命能量，面對人生風雨更加坦然的她，努力透過自身經驗，希望能和大家一起守護身體健康，令人動容。
更多造咖報導
朱俐靜乳癌逝世「44歲冥誕」粉絲悼念！5招預防年輕型乳癌
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 242
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 104
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 8
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 26
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 7
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 177
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 7
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 37
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 13
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 32
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 128
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 11
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 40
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 135