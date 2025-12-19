安潔莉娜裘莉公開「雙乳切除疤痕」登封面呼籲乳癌預防！手術原因有洋蔥





50+好萊塢天后安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）透過「時代雜誌法國版」（Time France）創刊號，公開了自己「雙乳切除的疤痕」，裘莉過往曾揭露之所以決定勇敢動重大手術，保護健康背後還有著令人動容的原因。

安潔莉娜裘莉帶動「法國乳癌篩檢率」

安潔莉娜裘莉在2013年公開自己因為基因缺陷和家族病史的關係，被醫師評估是「乳癌高風險群」（裘莉通過BRCA基因檢測：透過抽血或組織檢體，評估乳癌、卵巢癌等罹患風險，得知罹患乳癌機率高達87%，卵巢癌風險也達50%），她為此選擇進行預防性「雙乳切除手術」，掀起全球討論，甚至帶動「法國乳癌篩檢率提升約20%」，被稱作「安潔莉娜裘莉效應」（Effet Angelina），接著於2015年還進行了「雙側卵巢切除手術」。

事實上，裘莉揹負著沉重的家族病史，當中包括母親瑪琳絲貝唐（Marcheline Bertrand），因為長期對抗乳癌於2007年離世，享年56歲。她為了不走向和母親相同命運、為了陪伴6名孩子成長，決定做出預防抗癌「雙乳切除手術」的決定。當時手術耗時約3個月完成，裘莉於術後9週接受乳房重建，前夫布萊德彼特（Brad Pitt）則全程陪伴。

安潔莉娜裘莉受邀登上「時代雜誌法國版」創刊號，首度公開自己「雙乳切除疤痕」，呼籲每個人都應享有平等醫療資源。圖片來源：IG@timefrance

「孩子們不用擔心因乳癌失去母親」

安潔莉娜裘莉曾透露手術結束後，疤痕不若外界想像可怕，孩子們也並未受到驚嚇，她甚至在2013年告訴《紐約時報（The New York Times）》，公開自己勇敢做此決定的心聲：「我罹患乳癌的風險從87%降至5%，我可以告訴孩子，他們不用擔心會因此失去母親」，坦言這是艱難的決定，但手術結果讓她放心很多。

裘莉後來還告訴法新社，對於手術所留下來的疤痕表示感動：「我和許多我愛的女性都擁有這些疤痕。每當看到其他女性分享她們的傷痕時，我總是很感動」，她認為這些都是生命歷程一部分，不該隱藏或著感到羞愧。

安潔莉娜裘莉受邀登上「時代雜誌法國版」創刊號，首度公開自己「雙乳切除疤痕」，呼籲大家重視乳癌的預防。圖片來源：IG@timefrance

呼籲大家重視「乳癌的預防」

裘莉甚至用行動賦予疤痕更深刻的意義，受邀登上「時代雜誌法國版」（Time France）創刊號，透過雜誌寫真，首度向世人展示自己於乳房切除手術後，真實疤痕模樣，這組封面照由她的攝影師好友高德柏格（Nathaniel Goldberg）掌鏡，以極簡構圖呈現裘莉的抗癌印記。

《時代雜誌法國版》透過IG釋出這段拍攝片段畫面，裘莉則提及自己在新作《Coutures》片中飾演「確診乳癌的美國導演」，角色設定讓她與自身家族病史連結，有著深刻共鳴，所以想要透過公開手術疤痕這件事，呼籲大家重視乳癌的預防。

「每個人都應享有平等醫療資源」

長年投入慈善工作的裘莉認為，「基因檢測與癌症篩檢」應該更為普及，也想透過這次拍攝呼籲：「每位女性都有權獲得資訊，並為自己的健康做選擇」，且強調醫療體系應重視公平性「無關財力多寡、身分高低、居住地不同，都應享有平等的醫療資源」。

如今50+的裘莉，走過《黑魔女：沉睡魔咒》、《史密斯任務》等經典電影作品光采歷程、持續不停對慈善活動的付出，預防抗癌的苦痛更為她帶來人生省思轉變與勇敢豐沛生命能量，面對人生風雨更加坦然的她，努力透過自身經驗，希望能和大家一起守護身體健康，令人動容。

