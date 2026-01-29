安潔莉娜裘莉急售豪宅套現！「好萊塢破產」壓力超大

好萊塢一線女星安潔莉娜裘莉與前夫布萊德彼特的「玫瑰酒戰爭」正在持續延燒。兩人雖然早已完成離婚程序，但圍繞著法國Chateau Miraval酒莊的所有權爭議，至今仍未落幕。這場涉及約5億美元資產的官司，已成為雙方耗時耗力的無底洞。

根據外媒最新報導，裘莉近日悄然出售了一間位於紐約的老公寓。該物件當年以49萬美元購入，如今以約180萬美元成交，獲利看似可觀。然而，這項交易被外界解讀為她正在加速變現手中資產的訊號。

更引人注目的是，消息人士透露，裘莉可能計畫將位於洛杉磯、市值高達2,450萬美元的豪宅推上市場。連續處理不動產的舉動，讓外界開始揣測這位全球知名女星是否正面臨現金流壓力。

自2016年裘莉提出離婚以來，真正消耗雙方資源的並非子女監護權問題，畢竟孩子們陸續成年。真正的戰場在於酒莊經營權與股份歸屬的法律攻防。圈內人士指出，裘莉並非無法支付日常開銷，而是長年聘請龐大律師團隊應戰所產生的法律費用過於驚人。有消息人士形容，她在法庭上的支出就像把現金直接丟進營火裡，再雄厚的身家也難以承受如此消耗。

對於外界關注，裘莉公開表示一直想要離開加州，未來將把更多時間投入柬埔寨的生活。然而私下傳聞則指出，她的帳戶縮水速度遠超外界想像。

所謂的「好萊塢破產」並非指流落街頭，而是必須減少奢華資產的持有。當六個孩子的開銷加上這場只為「不讓前夫分走一顆葡萄」的法律戰爭，即使是全球知名的巨星，也難免感受到經濟壓力。這場持續多年的酒莊爭奪戰，正在逐步消耗兩位好萊塢巨星的財富與精力。

