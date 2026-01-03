安潔莉娜裘莉抵埃及 關切加薩難民

安潔莉娜裘莉抵埃及，考察加薩的人道主義狀況。

好萊塢女星安潔莉娜裘莉當地時間2日在美國國務院代表團陪同下，抵達埃及北西奈半島的阿里什，計劃訪問加薩的拉法關卡，考察當地人道主義狀況，並了解向加薩地區運送援助物資的工作進展。

裘莉的行程還包括前往阿里什綜合醫院，探望正在接受治療的巴勒斯坦傷患，並評估他們的健康狀況和醫療服務品質。

一名埃及紅新月會志工告訴裘莉說，關卡前有成千上萬輛的援助卡車正在等候進入加薩地區，好將物資分送給飽受戰火蹂躪的加薩民眾。

根據去年10月10日生效的停火協議，拉法關卡本應重新開放；但至今仍受制以色列，仍處於受限狀態。以色列去年12月初宣布，拉法關卡僅開放給有意離開加薩者。

埃及與其他6國2日發表聯合聲明，敦促國際社會向以色列施壓，要求以色列立即解除限制，讓物資進入加薩和分發給民眾。

裘莉2000年以電影《女生向前走》獲奧斯卡最佳女配角獎。她並積極投入國際慈善事業，尤其關注難民救援，在聯合國難民署擔任特使20多年，於2022年底卸任。