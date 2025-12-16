安潔莉娜裘莉為防乳癌切除雙乳 12年後首度正面公開胸前疤痕登雜誌封面

安潔莉娜裘莉登法國版時代雜誌封面，露出乳房切除的疤痕提倡乳癌防治。翻攝IG＠timefrance

現年50歲的好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），近日登上《時代雜誌法國版》（Time France）創刊號封面，罕見公開了她胸前因預防性雙側乳房切除手術留下的疤痕。這組由知名攝影師高德柏格（Nathaniel Goldberg）掌鏡的照片，是裘莉首次正面呈現當年的手術痕跡，引起全球關注。

裘莉在接受《時代》雜誌訪談時坦言，選擇站出來公開疤痕，是希望提醒大眾正視疾病預防的重要性。她表示：「我與許多我愛的女性共享這些疤痕。當我看到其他女性分享她們的疤痕時，我總是深受感動。我想加入她們。」

首次公開疤痕 鼓勵女性「做出知情的選擇」

她強調，公開自身經歷的用意，是希望鼓勵同樣背負家族病史的女性，讓她們知道這個選擇雖然艱難，但值得被認真考慮。「當我在2013年分享我的經歷時，是為了鼓勵大家做出知情的選擇。」

廣告 廣告

裘莉呼籲衛生官員，應確保所有女性都能獲得BRCA1基因篩檢，不應受到經濟資源或居住地的限制。她強調：「獲得檢測和護理不應該取決於財務資源或你居住在哪裡。」

母親乳癌病逝成遺憾 基因檢測後主動出擊

裘莉在2013年投書《紐約時報》，以「我的醫療選擇」為題，公開自己的健康抉擇，她坦言母親瑪琳絲貝唐（Marcheline Bertrand）與乳癌纏鬥近10年，於2007年病逝，享年56歲，這成為她心中難以抹去的遺憾。

安潔莉娜裘莉裘莉在2013年投書《紐約時報》，以「我的醫療選擇」為題，公開自己經過基因檢測後，進行預防性雙側乳房切除手術。翻攝IG@angelinajolie

由於孩子們擔心她會重蹈外婆的病程，裘莉決定接受基因檢測。結果顯示她罹患乳癌的風險高達87%，卵巢癌的可能性也有50%。正視這樣的結果後，她選擇主動降低風險，先後於2013年接受了預防性雙側乳房切除手術，當時的伴侶布萊德彼特也陪伴在側。她後來於2015年3月繼續進行了卵巢和輸卵管切除術。

新片與家族病史連結 倡導乳癌預防

裘莉透露，乳房切除手術留下的疤痕並不明顯，切除手術後約9週時也進行了乳房重建。裘莉透露，手術讓自己罹患乳癌的機率從原本的87%大幅降低至5%。「我能夠告訴孩子們，他們不需要再擔心因為乳癌而失去我。」

此外，裘莉也談及她的新電影《Couture》，她飾演一名確診乳癌的美國導演，角色讓她與自身家族病史產生共鳴，因此選擇首次公開手術疤痕，象徵對乳癌預防的倡議。



回到原文

更多鏡報報導

《怪奇物語5》大結局預告釋出！ 威爾獲超能力卻崩潰：我們徹底失敗了

《自殺通告》被以「危害國安」為由遭港禁演 導演周冠威發聲：「限制我，更想去創作！」

蕭敬騰岳父林光寧追思會日期確定！ Summer含淚曝老爸「胡鬧」生前遺憾