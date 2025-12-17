安潔莉娜裘莉為防乳癌首度公開乳房切除疤痕 基因給了風險，但生活能改寫命運

當安潔莉娜裘莉登上法國《時代》（Time France）封面，秀出乳房切除後的手術疤痕，再度成為焦點話題，而是想說一句話：基因會影響你，但不必決定你。十多年前她因 BRCA1 高風險基因接受預防性手術，如今，她希望這道疤痕能成為更多家庭面對基因檢測、乳癌風險時的勇氣來源。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師也強調，即使握著高風險基因，生活方式仍能把風險一步步調低，運動、發炎控制、荷爾蒙管理，都是能改寫命運的力量。

BRCA基因易觸發風險

許多人以為基因像命運的「開關」，一旦帶有變異就註定會發生疾病。但張家銘指出，BRCA 基因變異的角色，更像是骨牌的第一張，讓第一張比較容易倒，但後面會不會一路倒下去，取決於生活中推動它的力量。

這些力量包括：

雌激素長期刺激

內臟脂肪引起的慢性發炎

胰島素與生長因子訊號（如 IGF）

如果生活中長期累積這些刺激，骨牌才會真正一路倒下去。也就是說，基因是風險，不是命運；而生活方式，就是介入風險的力量。

運動改寫乳癌風險

發表於 Breast Cancer Research and Treatment 的研究追蹤七百多位 BRCA 基因變異帶因者，得出非常關鍵的發現，即使在高風險基因族群中，生活型態仍能顯著調節乳癌發生率。

運動如何做到？

降低雌激素與 IGF 等生長因子的長期刺激

→ 讓 BRCA 修復能力較弱的細胞，不必在高壓環境下不斷分裂。

減少內臟脂肪、降低慢性發炎

→ 細胞不必長期處於受損與緊繃狀態。

換句話說運動不是在改變基因，而是讓細胞待在一個更穩定的環境，減少不必要的壓力與傷害。

中等強度、持續運動可以把風險調低四成

研究中，「有沒有運動」雖然能讓風險下降一成多（風險比約 0.84），但真正拉開差距的是中等強度、穩定持續的運動量。

中等運動量族群 → 乳癌風險比 0.59（下降約四成）

高強度運動 → 效果並沒有更好

這意味著不是運動愈拚風險愈更低，而是身體需要長期可維持的節奏。此外，越早開始效果越好，在 30 歲以前養成固定運動習慣，風險落在 0.58–0.60，風險降低超過四成；但 30 歲後才開始也來得及，風險比約 0.63，仍然可以下降三到四成。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

