安潔莉娜裘莉登法國《時代》封面 首度公開「乳房切除疤痕」

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）2013年自曝因為家族為罹患乳癌高風險族群，因此她接受預防性雙側乳房切除手術。如今她首次公開展示她的乳房切除疤痕，呼籲大眾關注乳房健康和基因檢測的可及性。

裘莉在法國版《時代》（TIME France）雜誌的一組照片中，首次公開展示了她因預防性雙乳房切除術留下的疤痕。

她在2013年2月接受預防性雙乳房切除術，此前她被確診攜帶有缺陷的BRCA1基因，罹患乳腺癌的風險極高。

在雜誌採訪中，她解釋，希望透過展示疤痕，讓其他經歷過同樣過程或與乳腺癌抗爭的女性感到被看見。

「我與許多我愛的女性共享這些疤痕。當我看到其他女性分享她們的疤痕時，我總是深受感動。我想加入她們，因為我知道《時代》法國版會分享關於乳房健康、預防和乳腺癌知識的資訊」。

裘莉呼籲衛生官員，應確保所有女性都能獲得BRCA1基因篩檢，不應受到經濟資源或居住地的限制， 「當我在2013年分享我的經歷時，是為了鼓勵大家做出知情的選擇」

。她認為女性必須獲得資訊和支持來做出這些選擇，「獲得檢測和護理不應該取決於財務資源或你居住在哪裡」。

裘莉還在2015年3月進行了卵巢和輸卵管切除術，因為檢測顯示她可能存在早期卵巢癌的跡象。

裘莉也在訪談中談論她的新電影《Couture》，她在片中飾演一位前往巴黎時裝週的美國製片人。她表示這部電影的故事「遠遠超出了病患的旅程：它展現了生命」，是這種光明的前景打動了她，讓她想出演這個角色。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導