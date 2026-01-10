安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）官司纏身多年身心俱疲，在與布萊德彼特（Brad Pitt）近8年的離婚及財務訴訟告一段落後，近日卻爆出她身體健康出狀況，而且比外界想像中更為嚴重。
根據知情人士透露，安潔莉娜裘莉長期官司纏身、承受家庭壓力，導致她健康狀態迅速下滑，這樣狀況讓孩子們感到非常擔心；據悉，雖然部分子女已搬離住處，但雙胞胎子女納克斯、薇薇安，以及養子派克斯仍輪流照顧裘莉，以確保她不會處於獨處狀態。
安潔莉娜裘莉感謝孩子們的關心與照顧，她強調能夠好好照顧自己，覺得孩子們有點擔心過度；雖然媽媽表示身體無大礙，但6名子女仍然在共同商討照顧母親的方式，目前正在討論輪流陪伴安潔莉娜裘莉的時間。
