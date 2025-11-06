安潔莉娜裘莉訪問烏克蘭！司機遭徵兵處帶走

▲知名好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）本週二無預警走訪烏克蘭，到達前線城市赫爾松（Kherson）的醫院探視，結果一位隨行司機當場被徵兵處帶走，掀起討論。（合成圖／翻攝自臉書）

[NOWnews今日新聞] 知名好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）本週二無預警走訪烏克蘭，到達前線城市赫爾松（Kherson）的婦女與兒童醫院探視，然而，安潔莉娜裘莉這場訪問事前並未告知烏克蘭當局，結果一位團隊的隨行司機當場被徵兵單位帶走，掀起外界關注。

根據《Politico》報導，安潔莉娜裘莉是以聯合國兒童基金會親善大使的身份，前往烏克蘭訪問，這也是她在俄烏戰爭爆發以來第二次走訪烏克蘭。烏克蘭官員表示，安潔莉娜裘莉事前並未告知烏克蘭當局訪問計劃，因此隨行人員與當地徵兵單位發生「一些衝突」。

據了解，安潔莉娜裘莉團隊的一位隨行司機具有預備役軍人身分，於是在現場被徵兵單位帶走。烏克蘭軍方起初證實確實有此事，但之後又改口說「不證實也不否認」，稱目前一切情況還在調查當中。

不過，報導指出尼古拉耶夫（Mykolaiv）當地徵兵處人員已向《Politico》證實，安潔莉娜裘莉團隊中的司機被勒令必須接受軍事再訓練，但徵兵處並未仔細說明是否當場要求司機入伍，還是同意他稍後再自行報到服役。

安潔莉娜裘莉方則並未對此事發表回應。

