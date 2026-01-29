安潔莉娜裘莉賣房求變現！疑跟小布長年打官司「燒光金流」

安潔莉娜裘莉最近悄悄地賣掉紐約房產。(圖/達志影像)

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和前夫布萊德彼特（Brad Pitt）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年畫下句點，但價值6200萬美元（約20.3億台幣）的法國酒莊官司仍持續進行訴訟。近日，裘莉低調出售紐約公寓，也傳出想把洛杉磯豪宅一起賣掉。外媒推測，裘莉恐怕是官司打太久，經濟狀況大不如前；另一種說法則是，裘莉打算搬離美國，到海外生活。

根據外媒綜合報導，裘莉已經悄悄出售持有多年的紐約公寓，當初以49萬美元購入，現在成交價為180萬美元（約新台幣5600萬），翻了3倍多。此外，她名下價值約2450萬美元（約7.6億新台幣）的洛杉磯豪宅，也傳出正準備出售。據報導指出，裘莉考慮之後搬到柬埔寨或歐洲，並往返美國與海外，希望有更大的生活彈性，不打算完全侷限於好萊塢或洛杉磯。據悉，她在柬埔寨擁有多個資產，且曾公開表示喜歡該國。

裘莉與前夫小布育有6名子女，她曾在受訪時表示，自己留在洛杉磯的原因跟孩子有關，希望未來有機會能在其他地方居住。隨著最小的雙胞胎孩子 Knox 與 Vivienne 將在今年夏天滿18歲，她可以解除監護權，外媒解讀，這可能是她得以自由搬離美國的一大誘因。

布萊德彼特和前妻安潔莉娜裘莉儘管已經離婚，仍在打法國酒莊官司。(圖/達志影像)

報導中也指出，裘莉為了跟前夫打離婚官司，耗盡了許多財產，尤其跟前夫共同持有的法國米拉瓦爾（Château Miraval）酒莊的官司，裘莉訴求「不讓前夫分走一顆葡萄」，耗費大量資金，加重經濟負擔。她的財務狀況，甚至被形容「好萊塢破產」，這並非指真的沒錢、得流落街頭，而是少買幾棟豪宅、少一座私人島嶼。

