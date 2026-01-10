安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼

記者林宜君／台北報導

好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。（圖／翻攝自安潔莉娜裘莉IG）

好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。曾是好萊塢最具影響力的女星之一，安潔莉娜裘莉近年生活重心幾乎被官司與家庭占據。她與布萊德彼特自婚變後，不僅離婚程序歷時多年，雙方更因法國酒莊股份出售問題再度對簿公堂。外媒指出，彼特不滿裘莉未經協議便將股份出售給說俄語的富商，引發新一波法律戰，雙方關係徹底決裂。

美八卦媒體近日引述知情人士說法，指出裘莉長期承受訴訟與家庭壓力，健康狀況明顯下滑，孩子們對此相當憂心。（圖／翻攝自安潔莉娜裘莉IG）

歐美八卦媒體近日引述知情人士說法，指出裘莉長期承受訴訟與家庭壓力，健康狀況明顯下滑，孩子們對此相當憂心。雖然部分子女已搬離住處，各自展開新生活，但仍共同商量照顧母親的方式，排定時間輪流陪伴，確保她身邊隨時有人照料，不讓她獨處。據了解，目前仍與裘莉同住的包括親生龍鳳胎納克斯、薇薇安，以及養子派克斯，其餘孩子則即使不住在一起，也保持密切聯繫。裘莉對孩子們的關心表達感謝，並對外表示自己「能照顧好自己」，認為孩子多少有些過度擔心，但內心相當感動。

裘莉與彼特因合作《史密斯任務》相識相戀，當年話題不斷，之後組成擁有6名孩子的大家庭。（圖／翻攝自安潔莉娜裘莉IG）

回顧兩人關係，裘莉與彼特因合作《史密斯任務》相識相戀，當年話題不斷，之後組成擁有6名孩子的大家庭。然而婚姻僅維持約2年便破裂，離婚後雙方衝突不斷。裘莉曾公開指控彼特在私人飛機上酒後失控，涉及對她與孩子的不當行為，成為她堅決爭取單獨監護權的重要原因。彼特方面則否認相關指控，相關調查亦未進入刑事起訴程序，但雙方至今仍各執一詞。隨著孩子們陸續改用母姓、公開與父親疏離，昔日備受矚目的明星家庭已完全分裂。如今外界焦點轉向裘莉的健康狀況，孩子們展現高度凝聚力陪伴左右，也讓外界看見這位影壇女王卸下光環後，作為母親的一面。

