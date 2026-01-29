安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了

好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與布萊德彼特（Brad Pitt）。(圖／Mikimoto)





好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖已在法律上完成離婚，但雙方圍繞法國酒莊的官司仍未落幕。近日裘莉接連出售名下房產，引發外界揣測，認為這場長達多年的訴訟，已對她的財務狀況造成不小壓力，甚至傳出「好萊塢破產」的說法，裘莉則回應只是希望離開加州。

裘莉與彼特共同持有的法國Chateau Miraval酒莊，成為雙方離婚後最棘手的爭議焦點。這起涉及約5億美元的資產糾紛，被外媒與娛樂圈形容為「玫瑰酒戰爭」，官司纏訟多年，不僅消磨時間，也持續堆高雙方的法律成本，至今仍未見明確終點。

廣告 廣告

外媒近日披露，裘莉已低調出售一間位於紐約的老公寓，該房產當年以約49萬美元購入，近期以約180萬美元成交，帳面上仍屬獲利交易。不過，由於出售時點敏感，外界多解讀為她正加速將不動產轉為現金，以因應長期訴訟帶來的資金需求。

不只賣紐約房產 擬出售洛杉磯豪宅

除了紐約老公寓之外，裘莉異乎有意將洛杉磯一處價值2,450萬美元的豪宅賣出，不過裘莉對外僅表示希望離開加州，未來將把更多生活重心放在柬埔寨，並未正面回應財務傳聞。

外媒表示，裘莉並非財務拮据，而是多年來動用龐大律師團隊應戰，相關費用累積相當可觀。即便身為一線巨星，長期高額的法律支出仍會對現金流造成壓力。

好萊塢破產是什麼

所謂的「好萊塢破產」，並非指明星無力維生，而是指在高收入背景下，因官司、投資或生活開銷過大，導致資產與現金快速縮水。對頂級明星而言，這意味著少一棟豪宅、少一項奢華配置。

【更多東森娛樂報導】

收裘莉邀請當製片！潘禮德「以為遇詐騙」曝她私下面貌

裘莉赴烏克蘭探視前線兒童 隨行司機當場被徵兵單位帶走

安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處