安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」 傳賣豪宅變現

安潔莉娜裘莉接連出售多處房產，引發外界關注。（示意圖／Pixabay）





好萊塢巨星「安潔莉娜裘莉」，驚傳財務亮紅燈！裘莉和布萊德彼特，雖然已經完成離婚程序，但雙方因為法國酒莊產權糾紛，持續對簿公堂。最近傳出裘莉接連出售多處房產引發外界關注，長年訴訟恐怕讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。

安潔莉娜裘莉親赴加薩邊境，探視傷病民眾，為難民的未來努力奔走，但私下她自己卻正為財務壓力，傷透腦筋。

好萊塢女星安潔莉娜裘莉：「我們人生中，都會有感覺被擊垮的時刻。」過去在紅毯上，大方曬恩愛，好萊塢巨星安潔莉娜裘莉和布萊德彼特小布，兩人2014年在法國結婚，不過在2019年就宣告離婚。

然而婚姻結束，官司卻沒有落幕，為了龐大財產分配，雙方長年對簿公堂。其中在兩人共同持股的法國酒莊米拉法爾，戰火最激烈。

涉及約五億美元的資產爭議，被稱為玫瑰酒戰爭，成了吞噬雙方耐心與金錢的無底洞。甚至被認為，正把裘莉推向所謂的好萊塢式破產，也就是擁有大量房地產、藝術品，但卻沒有足夠現金支付帳單。

消息來源指出，裘莉目前因為高額法律費用，加上近期接不到新角色，債務不斷增加，甚至，可能最終要欠前夫布萊德彼特至少五百萬美元。

外媒披露，裘莉已悄悄出售一間位於紐約的老公寓，當年以49萬美元購入，如今約180萬美元成交，看似獲利出場，卻被解讀為加速變現資產，因為連她位於加州、價值2450萬美元的洛杉磯豪宅，也傳出已掛牌待售。

接連拋售不動產，外界普遍認為，這場曠日費時的酒莊官司，正一點一滴侵蝕她的財務實力，這位曾站在好萊塢巔峰的國際巨星，如今也難逃，高額訴訟，帶來的現實壓力。

