安潔莉娜裘莉驚傳身心健康衰退！ 六子女輪班照護不敢讓她獨處

好萊塢影后安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）傳出健康亮紅燈。儘管她仍公開出席活動推廣新片《Couture》並持續人道救援工作，但多份報導指出，這位50歲的女星正私下應對身心健康問題，狀況比外界想像中更嚴重，且她的六名子女目前正於家中提供全天候的照護。

據傳裘莉的六名子女包含已成年的長子麥杜斯 (Maddox)、派斯汀 (Pax) 等人，已擱置了各自的獨立計畫，設置了「輪流陪病表」確保母親時刻有人陪伴，不會落單。派斯汀 (Pax) 負責監督醫療諮詢並充當保護屏障；麥杜斯 (Maddox) 則從自己的公寓搬回主宅，協助管理家務。裘莉的團隊試圖阻擋狗仔隊騷擾，並實施了一套嚴格的常規，專注於營養、藥物治療與休息。

裘莉在2025年9月上映的新片《Couture》中飾演一名患有乳癌且深陷離婚官司的美國導演。她在首映會上談及「生命的脆弱」時情緒激動，業內人士暗示，這個角色與她的現實生活「過於接近」，她在片中消瘦的體態被懷疑是過度激進的「方法演技」，甚至損害了健康。

安潔莉娜裘莉2026年1月2日訪問拉法跨境處。（圖／路透）

由於裘莉的母親瑪絲琳貝唐 (Marcheline Bertrand) 於56歲時因卵巢癌逝世，因為家族病史，孩子們對於裘莉任何虛弱的跡象都感到非常恐懼。

醫療專家指出，長期的情緒壓力會嚴重損害免疫系統且導致慢性疲勞，並引發她曾在2017年揭露過的貝爾氏麻痺症（Bell's palsy）與高血壓的併發症。

對於健康謠言，裘莉的官方代表尚未正式回應，而是選擇透過公開她2026年1月2日訪問拉法跨境處的人道行程來對抗揣測。這種以全球議題優先於個人八卦的策略，一直是裘莉的一貫作風。

