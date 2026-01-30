安潔莉娜裘莉驚傳陷「好萊塢式破產」賤賣房產籌律師費 準備移居海外

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）針對法國酒莊的產權官司纏鬥多年，高昂的律師費似乎已讓這位好萊塢女神吃不消。近期傳出裘莉為了緩解經濟壓力，正積極處分名下房產，並計畫徹底撤離洛杉磯，陷入「好萊塢式破產」。

根據外媒最新揭露，裘莉已在2025年7月低調脫手位於紐約曼哈頓上西城的公寓。這棟物件是她自1997年成名初期便持有的房產，陪伴她近30年。雖然成交價並未對外公開，但預估低於行情200萬美元。這筆交易直到近期才曝光，顯見其處理財務問題的謹慎與急迫。

除了紐約公寓，裘莉更大的動作是計畫出售位於洛杉磯洛斯費利茲（Los Feliz）、價值高達2500萬美元（約新台幣8億元）的豪宅。據悉，她已開始向特定買家展示這棟整修完畢的指標性房產。知情人士透露，這不僅是為了籌措法律開支，更是為了她計畫多時的「海外移居」做準備。

一名好萊塢選角經紀人分析，裘莉近年為了專注陪伴孩子，推掉大量高薪的演出邀約，雖然勇氣可嘉，但也直接導致收入中斷。加上長年法律戰的「失血」，知情人士直言：「她在洛杉磯的生活方式已難以維持。」

圈內人強調，裘莉不是付不起帳單，而是長時間訴訟，龐大的律師團隊，法律費用高得驚人，她在法庭上的支出可以說是「把現金往火裡丟」，再有錢的人都難以負擔。

過去裘莉因與布萊德彼特有共同監護的法律限制，必須留在南加州生活。如今她已準備好迎接「不以好萊塢為中心」的下半場人生，希望到海外尋找物價更合理、環境更自由的生活空間。這筆豪宅的出售金額，將成為她開啟新生活的關鍵資金。

所謂的「好萊塢破產」，並非指裘莉已面臨窮途末路或三餐不繼，而是指豪奢生活、維持龐大律師團，以及應對無止盡法律戰的重壓下，即便身為全球一線巨星，其資產配置與現金流也難免遭受嚴重擠壓。

外媒直白地形容，這種狀態對一般人而言遙不可及，對裘莉來說可能僅僅意味著「少買幾棟豪宅、少擁有一座私人島嶼」；但在頂級富豪的社交圈中，這種被迫變現房產以維持運轉的處境，已足以引發外界側目。

