安潔莉娜裘莉驚傳陷「好萊塢式破產」 賣房求現金！和布萊德彼特為「玫瑰酒戰爭」拚了

安潔莉娜裘莉（右）與布萊德彼特離婚後官司仍未停歇。翻攝IG @angelinajolie、華納兄弟電影提供

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖法律上已離婚，但官司打不停，讓兩人都放不了手的，除了子女監護權已經拖到他們都長大不用再打，還有價值5億美元的法國Chateau Miraval酒莊財產分配，外媒指出，安潔莉娜裘莉為此可能已陷入「好萊塢式破產」。

根據外媒報導指出，安潔莉娜裘莉去年已賣出紐約曼哈頓公寓，她僅花49萬美元購入，最終以180萬美元（約5800萬台幣）賣出，被認為獲利頗多。接著她被爆還要賣出2450萬美元的洛杉磯豪宅，被認為可能手頭吃緊。不過也有名義上的說法指出，安潔莉娜裘莉賣房是因想離開美國，未來要花更多時間住在柬埔寨。

「玫瑰酒戰爭」官司如丟錢入火坑

對於「好萊塢式破產」，外媒報導中也解釋，並非真的生活陷入窘境，而是手頭吃緊無法買豪宅或小島。安潔莉娜裘莉為了與布萊德彼特打官司，被形容有如把錢丟入火坑燒，帳戶縮水速度讓她缺少現金流，只好變賣不動產換取現金。而安潔莉娜裘莉與布萊德彼特針對酒莊的法律攻防戰，也被好萊塢八卦圈戲稱為「玫瑰酒戰爭」。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

趙薇成「劣跡藝人」遭封殺4年！突露面直播10分鐘被切黑幕 無奈喊話粉絲：活久一點

林美貞「不再委屈」狠斬20多年情絲 孫興復合女富商！甜蜜同框喊「愛人」放閃

娜塔莉波曼看45分鐘深受感動 搬錢救援動畫《再見未來男孩》！入圍4項凱薩獎

星二代遭爆「毒品助性」！伍思凱子以星光環獵豔 「傳自慰照」露骨對話流出