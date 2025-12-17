安潔莉娜裘莉「切除雙乳」公開疤痕！ 為孩子決心動刀：讓他們不用害怕失去我

奧斯卡影后安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近日接受《TIME France》專訪，首度公開自己12年前接受預防性雙側乳房切除手術後留下的疤痕。她表示，選擇分享這些疤痕，是希望與許多有相同經歷的女性站在一起，同時讓更多人關注乳癌預防與健康資訊的重要性。

現年50歲的安潔莉娜裘莉在訪問中提到，「我和許多我所愛的女性共享這些疤痕」，每當看到其他女性勇敢分享自身經驗時，總讓她深受感動。她也說，之所以願意公開露出疤痕，是因為《TIME France》同時會傳遞乳房健康、預防與相關知識，希望透過這樣的方式，讓更多女性獲得正確資訊。

安潔莉娜裘莉公開自己的手術疤痕。（圖片來源：IG timefrance）

安潔莉娜裘莉在2013年得知自己帶有BRCA1基因突變，醫師評估她罹患乳癌的風險高達87%，因此決定接受預防性雙側乳房切除手術。她當時也在《紐約時報》撰文坦言，這並不是一個容易的決定，但她對這個選擇並不後悔。手術後，她罹患乳癌的風險降到5%以下，「我可以告訴我的孩子們，他們不需要害怕會因為乳癌而失去我。」

乳癌對安潔莉娜裘莉的家庭影響甚深，她的母親瑪雪琳柏蘭特於2007年因乳癌過世。基於家族病史與自身風險評估，她在2015年也進一步接受卵巢與輸卵管切除手術，以降低罹患卵巢癌的風險。

在這次訪談中，安潔莉娜裘莉也再次呼籲，基因檢測與癌症篩檢應該更容易取得且價格可負擔。她強調，醫療選擇應該是個人決定，而女性需要充足的資訊與支持，才能為自己的健康做出適合的判斷，不應因財務條件或居住地而受到限制。

此外，她也談到即將於明年上映的新片《Couture》，片中她飾演一名被診斷出乳癌的電影工作者。安潔莉娜裘莉表示，這個角色吸引她的地方，不只是描寫疾病本身，而是聚焦在生命如何持續向前，這也是她希望透過作品傳達的核心。

