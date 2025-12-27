安燈拜斗抽iPhone 17 Pro Max、現金！就在高雄東照山關帝廟 新春最狂祈福活動

▲東照山關帝廟祈福與拿好康系列活動至元宵，安燈、安斗、擲金庫祈福，幸運信徒抽iPhone 17 Pro Max、Apple Watch 11及現金大獎。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄東照山關帝廟年度梁皇水陸大法會圓滿落幕，吸引眾多信徒熱烈參贊。因信眾反應熱烈，廟方決定將新春誦經中的安燈、安斗、擲金庫等祈福儀軌延續至明年元宵節一系列活動，為增添節慶喜氣，所有參與者可獲摸彩券，於3月1日舉辦「元宵抽蘋安」活動，有機會抽中 iPhone 17 Pro Max、Apple Watch 11、現金及多項精美禮品。

東照山管理委員會主委潘献有指出，明年大年初一（國曆2月17日）至元宵節（3月3日）期間，廟方將舉辦安奉太歲燈、光明燈、文昌燈、藥師燈、財神燈、安奉聖帝斗等法事，提供信眾祈安消災、迎財解厄的機會，並延續梁皇水陸大法會的法益。潘献有表示，由於今年國際情勢與金融環境變化，信眾多感到不安，前來廟中參贊或透過電子信箱祈請玉皇大帝、藥師佛、關聖帝君、觀世音菩薩、地藏王菩薩保佑，均獲法喜盈門。

▲點燈祈福迎好年，東照山關帝廟元宵抽 iPhone 17 Pro Max 添蘋安。

安燈活動包括：光明燈、太歲燈、文昌燈、藥師燈及財神燈，由廟方於每月初一、十五誦經呈疏消災解厄祈願；玉皇燈，經誦經呈疏化百劫添福運、增本命元辰光彩。聖帝年燈（燈籠），祈求添丁發財、福壽綿延及家宅平安；年斗（聖帝斗、太歲斗、財神斗），每月初一、十五誦經呈疏，護元辰、消災解厄、延壽祈福。

潘献有主委強調，拜斗法益包括求財利、事業成功、夫妻和合、家庭圓滿及開智慧，深受信眾追捧。

廟方表示，活動期間自即日起至115年3月1日止，3月1日（星期日）上午9時舉行公開抽獎；凡參加安燈、安斗、擲金庫者均可獲得摸彩券，元宵節「抽蘋安」活動將抽出 iPhone 17 Pro Max、iPhone 17、Apple Watch 11、現金及其他精美大獎；到廟現場者另贈小禮物一份，象徵平安吉祥，與信眾共享新春法喜。詳細活動內容請至可至高雄東照山關帝廟官網及FB粉絲專頁查詢相關資訊。（圖╱高雄東照山關帝廟提供）