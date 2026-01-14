安特羅腸病毒疫苗取得越南GMP認證

提到早餐，對於生活緊湊的上班族來說，早餐往往簡化成了「一份三明治配一杯黑咖啡」。振興醫院指出，這種看似俐落的組合，其實隱藏著影響工作效率的健康陷阱，甚至可能成為下午報復性進食的導火線。 黑咖啡與水果餐的迷思：別讓「偽輕食」拖累你的大腦 許多上班族依賴黑咖啡提神，或選擇「水果餐」減肥，但在營養師眼中，這都是常見的早餐誤區。黑咖啡幾乎不含實質營養素，空腹飲用會刺激腸胃蠕動，若未搭配足夠的固體食物，反而會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。同樣地，即便選擇「不甜的水果」如芭樂、小番茄，本質仍屬於醣類。單吃水果會導致血糖大幅波動，對於需要高度專注力的學生與上班族而言，早晨真正需要的是澱粉與蛋白質的平衡，而非單純的「糖」。 飲品選對了 飽足感從8點延伸到下午1點 營養師陳韻婷分享自己的早餐心法，強調「飲品」的選擇甚至比主餐更關鍵。她首推「高纖豆漿」，主因是現代人早餐難以攝取足夠蔬菜，若能透過飲品補足膳食纖維，對於穩定血糖與延長飽足感大有幫助。至於牛奶雖然營養，但因同時含有蛋白質與碳水化合物，若再搭配麵包或饅頭，整體澱粉比例容易過高。因此，她建議，若選擇牛奶，主

常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2