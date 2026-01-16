安理會召開伊朗緊急會議 美警告：所有選項都在考慮中

美國駐聯合國大使瓦爾茲(Mike Waltz)15日告訴聯合國安全理事會(U.N. Security Council)，美國與「勇敢的伊朗人民」站在一起，且美國總統川普(Donald Trump)「明確表達，為了阻止屠殺，所有選項都在考慮之中」。

川普曾多次威脅將干預伊朗局勢，支持伊朗示威者。據報伊朗已有成千上萬的民眾在鎮壓反對神權統治的抗議中喪命。

不過，川普在15日採取了觀望態度，稱他被告知，殺戮正在減緩，且他相信目前沒有大規模處決的計畫。

廣告 廣告

瓦爾茲在應華盛頓要求召開的安理會會議上表示：「川普總統是行動派，不像我們在聯合國看到的那些只會無止盡空談的人。他已經表明，為了制止屠殺，所有選項都在考慮之中。」

伊朗將對任何侵略行為作出回應

瓦爾茲駁斥了伊朗關於抗議活動是「外國勢力為軍事行動鋪路」的指控。

瓦爾茲說：「世界上每一個人都需要明白，伊朗政權比往任何時候都更加脆弱，因此才散布這種謊言，因為伊朗人民走上街頭，展現出強大的力量。他們害怕了。他們害怕他們自己的人民。」

伊朗駐聯合國副大使達爾齊(Gholamhossein Darzi)表示，伊朗並不尋求局勢升級或對抗，並指責瓦爾茲訴諸「謊言、歪曲事實，和蓄意散佈虛假訊息，以掩蓋他的國家對於煽動伊朗國內動亂演變成暴力衝突的直接參與」。

達爾齊向安理會表示：「然而，任何無論是直接或間接的侵略行為，都將遭遇果斷、相稱且合法的回應。」他說：「這不是威脅，而是對法律現實的陳述。」

聯合國呼籲各方克制

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)指控美國召開安理會會議，意在「合理化其公然侵略與干預一個主權國家內政事務的行為」，並威脅要「以其最慣用的方式解決伊朗問題：透過旨在推翻令其感到不快的政權的打擊行動。」

他說：「我們強烈敦促華府和其他各國那些頭腦發熱的人...清醒過來。」

聯合國高級官員波比(Martha Pobee)在安理會會議上表示，秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)敦促：「在此一敏感時刻保持最大限度的克制，並呼籲所有各方避免採取任何可能導致更多生命損失或引發更大規模地區衝突升級的行動。」 (編輯:柳向華)