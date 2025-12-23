安理會召開緊急會議 中俄聯手批美、力挺委內瑞拉

俄羅斯和中國23日在聯合國安理會批評美國對委內瑞拉的軍事與經濟施壓，表示這是「牛仔行徑」與「恫嚇」。

美國已在加勒比海部署強大軍力，並在最近攔截油輪，作為對美國認為受到制裁的委內瑞拉油輪實施海上封鎖的部分行動。

美國駐聯合國大使瓦爾茲(Mike Waltz)在安理會的會議中回應批評，表示「美國將竭盡所能來保護我們的半球、我們的邊界和美國人民」。

美國總統川普(Donald Trump)指控委內瑞拉利用主要資源石油，來資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺與綁架」。

卡拉卡斯(Caracas)否認參與任何毒品走私，並認為華盛頓正試圖推翻委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)，藉此來奪取委內瑞拉擁有的世界最大石油儲備。

安理會應委內瑞拉要求，並在常任理事國俄羅斯與中國的支持下，召開了這場緊急會議。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)表示，美方的行徑與一切重要的國際法規準則背道而馳，稱美方的封鎖是「侵略行動」。

他告訴安理會，華盛頓這種牛仔行徑顯然要為不斷造成的災難性後果負責。

中國常駐聯合國副代表孫磊表示，中國反對一切單邊主義和霸凌行徑，支持所有國家國捍衛國家主權與尊嚴。

瓦爾茲則重申川普對委內瑞拉領導人的指控，稱馬杜洛是遭到美國司法部門通緝的逃犯，也是外國恐怖組織「太陽集團」(Cartel de los Soles)的首腦。

專家表示，沒有證據顯示有一個叫做這個名稱、具有明確等級制度的有組織團體存在。