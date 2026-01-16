安理會商討伊朗局勢 美稱備妥所有選項

記者賴名倫／綜合報導

聯合國安理會15日召開會議商討伊朗動亂局勢，美國大使瓦爾茲慷慨陳詞，強調美國與「勇敢的伊朗人民同在」，並重申川普總統將視情況採取必要行動，阻止伊朗政府的武力鎮壓與屠殺行徑。

伊朗強硬鎮壓反政府示威、揚言以武力反制外國介入，引發中東情勢緊繃，因此安理會15日應美國要求開會商議。瓦爾茲在會中駁斥伊朗將抗議歸咎於外國陰謀的說法，直言伊朗政府的鎮壓，顯示出他們對人民的恐懼，暗諷伊朗政權的合法性與穩定性問題。他強調，美方已備妥多種選項，必要時會採取明確行動、維護抗議民眾生命安全。

對此，伊朗駐聯合國副大使達爾齊指責瓦爾茲扭曲事實，並批評美方意圖直接介入，但重申伊朗政府無意升高局勢或激化對抗。聯合國祕書長古特瑞斯則發表書面聲明，呼籲各方克制、避免對立引發區域衝突加劇。

日前局勢一度瀕臨失控邊緣，為阻止美國對伊朗發動軍事攻擊，沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼及埃及等4個阿拉伯國家，本週曾展開長達48小時的外交斡旋，在各國極力勸阻下，川普最終暫緩行動。

聯合國安理會15日召開會議，商討伊朗反政府示威衝突局勢。（達志影像／路透社）

瓦爾茲慷慨陳詞，強調力挺伊朗群眾，不排除採取行動。（達志影像／路透社）