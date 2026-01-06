安理會緊急會商 稱嚴峻時刻 俄批美無法無天 盟友也開轟

當地時間5日，聯合國安理會在紐約總部就委內瑞拉局勢舉行緊急會議，聯合國副祕書長迪卡洛向安理會通報，此舉令局勢進入「十分嚴峻的時刻」，並嚴重違反《聯合國憲章》。美國盟友和敵國均批評美突襲委國，陸俄再發聲促美釋放馬杜洛。

聯合國祕書長古特雷斯透過聲明對軍事行動「深表關切」，憂慮委國局勢將更加不穩，並指出美國的「嚴峻」行動可能為未來的國際關係立下危險先例。他呼籲透過包容性對話和平解決危機，並表示聯合國願提供支援。

大陸常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊在會上發言，對美國的單邊軍事行動表示強烈譴責。孫磊痛批，美方行為構成了「四個嚴重違反」：嚴重違反主權平等原則、不干涉內政原則、和平解決國際爭端原則以及在國際關係中不得使用武力的原則。他並敦促美方立即釋放馬杜洛夫婦。

數十年來，大陸和委內瑞拉一直保持著密切關係，據《華盛頓郵報》上周六報導指出，當天美國發動軍事突襲時，身在卡拉卡斯的大陸官員相當震驚，立即向北京發回一系列緊急電報。該名官員說：「這完全出乎意料。」

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈在會上也強烈譴責美國，指美國「擄掠」委內瑞拉領導人的行徑，意味著「無法無天時代的回歸」，這種混亂無序將困擾世界上其他國家。

即使是被視為美國盟友的國家，其代表發言也具批判性。法國駐聯合國副代表表示，任何安理會常任理事國違背國際法，都是對國際秩序基石的侵蝕，逮捕馬杜洛的軍事行動違反了聯合國以和平方式解決爭端的原則。

此外，包括拉丁美洲的巴西、古巴、墨西哥、哥倫比亞；非洲的厄利垂亞、南非；歐洲的西班牙及丹麥在內的多國代表，均對美國行動提出批評。

委內瑞拉代表在會上痛斥，若綁架一國領袖和攻擊主權國家的行為被容忍，將向世界傳遞致命信息，即「武力才是國際關係的真正仲裁者」，將使世界陷入極度不穩定。