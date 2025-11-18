安理會通過加薩決議 允國際部隊進駐

記者廖子杰／綜合報導

聯合國安全理事會17日表決通過美國起草的決議案，支持在加薩走廊部署「國際穩定部隊」（ISF），盼藉此加速推動下一階段停火進程，落實川普政府所提的加薩和平計畫。

授權成立「和平委員會」 監督重建

在常任理事國俄羅斯、中共棄權下，安理會以13票贊成通過決議案，支持美國總統川普提出的加薩停火協議核心內容，組建國際維和部隊進駐加薩，與以色列、埃及等各方合作，負責加薩走廊「非軍事化」工作，且協助確保邊境地區和平，並將培訓未來的巴勒斯坦警察部隊，以「永久解除非國家武裝團體的武器裝備」，保護當地民眾與確保人道援助通道安全。

該決議案同時授權成立「和平委員會」，作為加薩在過渡時期的治理機構，負責監督哈瑪斯解除武裝，和戰後重建等事宜，理論上由川普擔任主席，任期至2027年底。

川普表示，「這將成為聯合國史上最重大的批准之一」，有望為全世界帶來更進一步的和平。美國駐聯合國大使瓦爾茲在表決後說，決議案的通過「不僅將使加薩繁榮發展，也能創造讓以色列安居的環境」。

獲阿拉伯、穆斯林國家支持

決議案也獲得卡達、埃及、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、印尼、巴基斯坦、約旦和土耳其等阿拉伯與穆斯林國家支持。不過，哈瑪斯認為該案未能滿足巴勒斯坦人的「政治與人道主義需求和權利」，並控訴賦予國際部隊在加薩執行任務與角色的做法「剝奪加薩的中立性」。

聯合國安理會17日通過由美國起草的加薩和平決議案，授權部署國際部隊。（達志影像／路透社）