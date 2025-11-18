安理會通過川普加薩和平計畫 授權國際部隊進駐加薩

聯合國安全理事會今（18）日表決通過由美國提出的加薩20點和平計畫決議案，授權邊境巡邏隊在加薩部署一支臨時國際穩定部隊，並建立加薩過渡行政機構「和平委員會」，負責監督加薩重建與經濟復甦，授權效期截至2027年底。

綜合外媒報導，國際穩定部隊將負責保護平民、維護加薩邊境地區與人道援助走廊安全，並致力讓「非國家武裝團體永久解除武器」，實現加薩地區非軍事化。穩定部隊將由各國派遣的人員、以及經重新訓練與審查的巴勒斯坦警察組成，同時與埃及、以色列等鄰國密切合作。

廣告 廣告

另外，聯合國決議授權成立的「和平委員會」將由美國總統川普擔任主席，聯合國成員國獲准參與。CNN報導指出，和平委員會將監督哈瑪斯與其他派​​系確實解除武裝。

決議案中也提及，若巴勒斯坦自治政府確實落實改革計畫、加薩重建也有所進展，最終巴勒斯坦可信的建國路徑條件可能會具備。

聯合國該項決議案共獲得13票贊成，無國家行使否決權，僅俄羅斯與中國棄權投票。對此川普表示，此決議將為全世界帶來更進一步的和平，並稱未來幾週內將公布和平委員會成員名單。

哈瑪斯則批評該項計畫，重申不會解除武裝，同時主張是合法對抗以色列。以方則誓言反對任何巴勒斯坦建國的企圖。

美國提出的加薩20點和平計畫完整內容為何？

根據BBC報導，美國白宮提供的20點完整和平計畫內容如下：



1. 加薩將成為去極端化且無恐怖勢力的區域，不會對鄰國構成威脅。



2. 加薩將重建，造福長期受苦的加薩人民。



3. 若以哈雙方同意本提案，戰爭將立即結束。以軍將撤到雙方商定的分界線，為釋放人質做準備。在此期間所有軍事行動將暫停，直到達成分階段全面撤軍條件。



4. 在以色列公開接受此協議的72個小時內，無論生還者或罹難者，所有人質將全數送回。



5. 待所有人質獲釋，以色列將釋放250名遭判無期徒刑的囚犯，以及在2023年10月7日後遭拘留的1700名加薩人民，包括遭扣留的婦女與兒童。哈瑪斯每交還1名以人質遺體，以方將歸還15名已故加薩人遺體。



6. 一旦所有人質獲釋，承諾和平共存與繳械的哈瑪斯成員將獲特赦。若有哈瑪斯成員希望離開加薩，將安排經由安全通道前往接收國。



7. 本協議一旦生效，所有救援物資將立即運送至加薩走廊，規模至少應和今（2025）年1月19日簽訂的人道救援協議內容一致，包括水電等基礎設施修復、醫院與麵包店重建，以及投入必要設備清除瓦礫並開通道路。



8. 向加薩走廊運送和援助的物資，將透過聯合國與旗下機構、紅新月會（Red Crescent），以及其他與任一方均無關聯的國際機構進行。拉法（Rafah）口岸雙向開放將依今年1月19日協議所訂機制執行。



9. 加薩將由一個技術官僚、非政治性的巴勒斯坦委員會進行臨時過渡治理，負責管理加薩居民日常所需的公共服務及市政事務。該委員會將由符合資格的巴勒斯坦人與國際專家組成，並由一個新的國際過渡機構「和平理事會」負責監督與指導，且將由川普領導並擔任主席，其他成員與國家元首名單將陸續公布，其中包括前英國首相布萊爾（Tony Blair）。



「和平理事會」將負責制定加薩重建的架構並管理資金，直到巴勒斯坦自治政府完成改革計畫（如川普2020年和平計畫、沙烏地阿拉伯和法國等提案中概述），並且能安全且有效地奪回對加薩的控制權。該委員會將借鏡國際最佳實踐標準，打造現代化且高效的治理體系，以服務加薩人民，同時有利於吸引投資。



10. 川普政府將召集曾參與中東多座現代奇蹟城市興建的專家組成小組，制定重建和振興加薩經濟發展計畫。



11. 將設立一個特別經濟區，與參與國協商優惠關稅及進出條件。



12. 任何人都不會被迫離開加薩，想離開者可以自由離開，也能自由返回。將鼓勵人們留下來，並提供他們建立更美好加薩的機會。



13. 哈瑪斯及其他派系同意不以直接、間接等任何形式參與加薩治理。所有軍事、恐怖及進攻性基礎設施均將被銷毀，且不得重建。



加薩地區將在獨立監督機構的督導下展開去軍事化程序，並由國際資助的武器回購及重返社會計畫全力協助，「新加薩」將致力推動經濟繁榮，同時尋求與鄰國和平共處。



14. 區域合作夥伴將提供保證，確保哈瑪斯及相關派系履行自身義務，同時保證「新加薩」不會對鄰國或其居民構成威脅。



15. 美國將與阿拉伯等國際夥伴合作，籌組臨時「國際穩定部隊」，立即進駐加薩地區協助管控邊境地區。國際穩定部隊將訓練並支援經過審核的加薩巴勒斯坦警力，同時與在該領域有豐富經驗的約旦和埃及密切協商。各方也將協議建立衝突降溫機制。



16. 以色列不會占領或併吞加薩。隨著國際穩定部隊逐步建立對加薩的控制與穩定，以軍將根據與國際穩定部隊、保證國及美國達成的去軍事化標準、里程碑與時程撤離，目標是確保加薩不再對以色列、埃及或兩國公民構成威脅。



實際操作上，以軍將依據與過渡管理機構協議的安排，逐步把控制的加薩區域移交給國際穩定部隊，直到完全撤離加薩為止，但加薩周邊仍會維持安全警戒區，直到加薩徹底消除恐怖主義威脅並恢復安全。



17. 若哈瑪斯延遲回應或拒絕本提議，前述計畫將會在以軍移交給國際穩定部隊的無恐怖威脅區域內繼續推動。



18. 將以寬容及和平共處的價值為基礎，推動跨宗教對話，藉此改變巴勒斯坦人與以色列人的思維與論述，強調和平能帶來的種種益處。



19. 隨著加薩重建的推進、與巴勒斯坦自治政府改革方案確實執行，巴勒斯坦人民最終或許能找到一條通往自決和建國的可信途徑，我們深知這是巴勒斯坦人民的願望。



20. 美國將協助以色列與巴勒斯坦展開對話，促使雙方就和平共榮的未來政治前景達成共識。

更多公視新聞網報導

以色列空襲加薩炸死104人 川普：停火協議應說話算話

控哈瑪斯歸還人質遺體造假 以色列空襲加薩釀33死

停火2週後再交火釀26死 以控哈瑪斯造假人質遺體身分

