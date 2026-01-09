安盛生去年營收創3年新高 今年審慎樂觀

【記者柯安聰台北報導】安盛生科（6734）12月合併營收298萬元，月增49.57 %、年增99.27 %；2025年營收2688萬元、年增38.14 %，創近3年來新高，體現初階段的轉型成果。



安盛生表示，去年12月、全年營收呈現雙增，主要受惠跨足DTC（線上直接面對消費者）及營養保健食品策略奏效，帶動血脂檢測及助孕檢測二大主力產品銷售成長，加上海外CDMO收入挹注推升。去年營運的優異表現，也為今年獲利奠定良好基礎。



董事長陳彥宇指出，安盛生持續優化營運體質，去年推出「AI檢測+個人化建議 +合作夥伴保健食品」的營養補充策略，加上重新組建敏捷且高效的商務團隊，帶領公司成功從低毛利的傳統網路商城模式轉型至高毛利的DTC銷售，不僅讓伊必測排卵檢測套組銷售穩健增長，更讓甫於去年3月上市的安必測血脂檢測新品，全年賣出超過1000台，營收貢獻逾3成，成為去年營收創高的一大關鍵引擎。



陳彥宇表示，台灣成人的高血脂症盛行率約25.8%，平均每4位成人就有1位罹患高血脂，但只有少數人接受適當的治療及控制，凸顯健康管理與預防醫學的重要性。



安盛生自主開發的安必測血脂檢測產品，只需單一試片即可在3分鐘內獲得總膽固醇、三酸甘油酯、高密度及低密度脂蛋白膽固醇等4項血脂數據，是台灣市面上唯一的居家血脂檢測方案，隨著國人健康管理意識提升，看好今年的安必測血脂檢測銷售將持續強勁，成為推升業績成長的主要動能。



此外，安盛生在2年前切入CDMO領域，去年受惠國際客戶委託開發的數位檢測系統順利取證成功，不僅出貨量翻倍成長，拉升CDMO業務營收占比近達3成，更規劃於今年上半年進行產能擴增，以迎合客戶持續增加的訂單需求。



陳彥宇表示，AI在數位醫療健康領域的深化應用，能更精準有效控制疾病與達到預防保健，帶動近年全球健康科技產業的快速發展，安盛生抓緊趨勢，朝整合性健康管理服務科技公司積極轉型，而繼安必測血脂檢測後，將開發台灣第1個家用GLP-1伴隨檢測平台，納入可擴充的檢測項目，以及具科學實證的GLP-1相關營養補充品建議，完善整套長壽健康安全監控系統，滿足現行市場需求缺口，也為公司開創新成長引擎。



展望今年，安盛生表示，二大主力產品將在既有基礎上以DTC模式深化推廣，同時透過線上與線下通路佈局，觸及更多潛在消費群體，擴大業務能量。CDMO業務目前訂單能見度高，加上新產品開發將為公司蓄積未來成長動能，樂觀看待全年營運表現。（自立電子報2026/1/9）