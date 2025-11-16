安眠藥不是萬靈丹！睡眠困擾需全方位治療
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌
南部一名醫師開立「睡前服用23顆藥」的震撼處方，引發社會對安眠藥濫用與過度開藥的警覺。安眠藥雖能短期助眠，長期使用卻恐導致依賴、記憶衰退與跌倒風險上升。專家提醒，睡眠障礙應從生活壓力、作息不規律等根源著手，搭配認知行為治療（CBT-I）、放鬆訓練與睡眠衛教，才是長久改善之道。睡得好，不靠藥，從健康行為開始。
近日南部一名醫師開立「睡前服用 23 顆藥物」的處方，其中包含 6 種管制藥物，引發社會對安眠藥濫用與過度處方的高度關注。此事件不僅凸顯部分臨床處方過度依賴藥物，更提醒我們正視睡眠障礙背後的多重原因與治療方法。
一、安眠藥的角色與風險
安眠藥透過影響中樞神經系統，促進鎮靜與縮短入睡時間。臨床上常見類別包括：
苯二氮平類（Benzodiazepines）：如 Diazepam、Lorazepam，起效快，但長期使用易導致耐受性與依賴。
非苯二氮平類（Z-drugs）：如 Zolpidem、Zopiclone，副作用較低，但依舊存在成癮風險。
褪黑激素類藥物：主要調節生理時鐘，對特定睡眠相位延遲症患者有效。
根據台灣精神醫學會建議，安眠藥應「短期、低劑量、間歇性」使用，並在醫師監測下逐步調整，避免長期高劑量帶來認知功能下降、跌倒風險、戒斷症狀等健康危害。
二、藥物濫用與多重處方的危機
多種安眠藥及精神科藥物同時服用，雖短期內可能改善症狀，但也潛藏以下風險：
藥物交互作用：增加嗜睡、低血壓、呼吸抑制風險。
認知與運動功能障礙：長期使用影響記憶力與反應速度。
心理與生理依賴：停藥後出現焦慮、失眠反彈、情緒不穩。
世界衛生組織（WHO）也警告，濫用安眠藥會加速「耐藥性」形成，造成病人必須依賴更高劑量才能達到相同效果，進一步陷入惡性循環。
三、台灣的管制藥物與處方規範
台灣的安眠藥多屬第四級管制藥品（如 Zolpidem、Zopiclone）與第三級管制藥品（部分苯二氮平類藥物）。依據《管制藥品管理條例》及食藥署規範：
醫師開立管制藥物必須評估病人病史、用藥紀錄，並進行必要的檢查與病情追蹤。
不得無正當醫療理由長期高劑量開立多種管制藥物。
醫療院所需保留管制藥品處方與使用紀錄，以利衛生主管機關稽核。
違規風險：若醫師未遵守規範，可能面臨醫療糾紛、醫事法處分，甚至觸犯刑責。病人若轉售或非醫囑使用管制藥物，也屬違法行為。
四、非藥物治療的重要性
睡眠障礙成因多元，包括生活壓力、精神疾病、慢性疼痛、作息不規律等。若僅倚賴藥物而忽視根源，治療成效往往有限。
國際睡眠醫學會（AASM）與 WHO 均強調，認知行為治療（CBT-I）是失眠治療的一線方案，包括：
睡眠衛教：固定睡眠時間、避免睡前使用 3C、減少咖啡因與酒精攝取。
放鬆訓練：深呼吸、漸進式肌肉放鬆。
刺激控制：僅在想睡時上床，避免在床上滑手機或工作。
壓力管理：心理諮商、正念冥想。
五、醫病共同決策與社會責任
睡眠是身心健康的基石，藥物只是輔助工具，而非唯一解方。醫師應以整體健康為優先，謹慎評估處方並引導患者參與治療計畫。社會大眾則需建立正確用藥觀念，破除「多吃藥＝療效好」的迷思。
只有結合專業評估、行為調整與生活管理，才能真正走出失眠的惡性循環，避免陷入藥物依賴的泥沼。
