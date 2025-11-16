安眠藥不是萬靈丹！睡眠困擾需全方位治療

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌







近日南部一名醫師開立「睡前服用 23 顆藥物」的處方，其中包含 6 種管制藥物，引發社會對安眠藥濫用與過度處方的高度關注。此事件不僅凸顯部分臨床處方過度依賴藥物，更提醒我們正視睡眠障礙背後的多重原因與治療方法。

廣告 廣告

一、安眠藥的角色與風險

安眠藥透過影響中樞神經系統，促進鎮靜與縮短入睡時間。臨床上常見類別包括：

苯二氮平類（Benzodiazepines）：如 Diazepam、Lorazepam，起效快，但長期使用易導致耐受性與依賴。

非苯二氮平類（Z-drugs）：如 Zolpidem、Zopiclone，副作用較低，但依舊存在成癮風險。

褪黑激素類藥物：主要調節生理時鐘，對特定睡眠相位延遲症患者有效。

根據台灣精神醫學會建議，安眠藥應「短期、低劑量、間歇性」使用，並在醫師監測下逐步調整，避免長期高劑量帶來認知功能下降、跌倒風險、戒斷症狀等健康危害。

二、藥物濫用與多重處方的危機

多種安眠藥及精神科藥物同時服用，雖短期內可能改善症狀，但也潛藏以下風險：

藥物交互作用：增加嗜睡、低血壓、呼吸抑制風險。 認知與運動功能障礙：長期使用影響記憶力與反應速度。 心理與生理依賴：停藥後出現焦慮、失眠反彈、情緒不穩。

世界衛生組織（WHO）也警告，濫用安眠藥會加速「耐藥性」形成，造成病人必須依賴更高劑量才能達到相同效果，進一步陷入惡性循環。

三、台灣的管制藥物與處方規範

台灣的安眠藥多屬第四級管制藥品（如 Zolpidem、Zopiclone）與第三級管制藥品（部分苯二氮平類藥物）。依據《管制藥品管理條例》及食藥署規範：

醫師開立管制藥物必須評估病人病史、用藥紀錄，並進行必要的檢查與病情追蹤。

不得無正當醫療理由長期高劑量開立多種管制藥物。

醫療院所需保留管制藥品處方與使用紀錄，以利衛生主管機關稽核。

違規風險：若醫師未遵守規範，可能面臨醫療糾紛、醫事法處分，甚至觸犯刑責。病人若轉售或非醫囑使用管制藥物，也屬違法行為。

四、非藥物治療的重要性

睡眠障礙成因多元，包括生活壓力、精神疾病、慢性疼痛、作息不規律等。若僅倚賴藥物而忽視根源，治療成效往往有限。





國際睡眠醫學會（AASM）與 WHO 均強調，認知行為治療（CBT-I）是失眠治療的一線方案，包括：

睡眠衛教：固定睡眠時間、避免睡前使用 3C、減少咖啡因與酒精攝取。

放鬆訓練：深呼吸、漸進式肌肉放鬆。

刺激控制：僅在想睡時上床，避免在床上滑手機或工作。

壓力管理：心理諮商、正念冥想。

五、醫病共同決策與社會責任

睡眠是身心健康的基石，藥物只是輔助工具，而非唯一解方。醫師應以整體健康為優先，謹慎評估處方並引導患者參與治療計畫。社會大眾則需建立正確用藥觀念，破除「多吃藥＝療效好」的迷思。





只有結合專業評估、行為調整與生活管理，才能真正走出失眠的惡性循環，避免陷入藥物依賴的泥沼。





參考資料

台灣精神醫學會．安眠藥使用原則與建議．2024 年聲明稿。

American Academy of Sleep Medicine. Clinical Practice Guideline for the Pharmacologic Treatment of Chronic Insomnia in Adults. J Clin Sleep Med. 2017;13(2):307–349.

World Health Organization. Guidelines for the management of chronic insomnia in adults. WHO, 2023.

Kripke DF. Possibility that certain hypnotics might cause cancer in skin. J Sleep Res. 2021;30(4):e13282.

衛生福利部食品藥物管理署．管制藥品管理條例。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥安眠藥不是萬靈丹！睡眠困擾需全方位治療