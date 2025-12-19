安眠藥吃久恐失智症？老年醫學權威教3招 遠離失智

文／健康e起聊提供

資深藝人李亞萍自曝罹患失智症，引發外界關注安眠藥、憂鬱症與腦部退化的關聯，老年醫學權威、台大北護分院院長詹鼎正詹鼎正在《健康e起聊》節目中提醒，長期服用安眠藥恐影響認知功能，唯養成良好生活習慣、遠離三高，才是降低失智風險的關鍵。（圖／健康e起聊提供）

資深藝人李亞萍自曝罹患「失智症」，認不出來女兒、誤把余天叫成「爸爸」，還會分不清日夜時間，因此正就醫接受治療。老年醫學權威、台大北護分院院長詹鼎正在《健康e起聊》節目上分享，養成良好生活習慣、遠離三高，就能預防失智症，但有些民眾因為睡不好而長期服用安眠藥，反而會提高罹患失智症的風險。

安眠藥影響認知功能 罹患失智症機率高

李亞萍多年來飽受憂鬱和躁鬱症所苦，醫生研判可能是造成失智症的原因之一。有網友向《健康e起聊》問到，長輩睡不著要吃安眠藥，會不會連帶影響腦部功能？詹鼎正說：「幾乎所有的安眠藥，吃久了都會影響認知功能。」另外也有人問到「銀杏」是否能預防失智症或腦力退化？詹鼎正表示，「銀杏無法預防失智」但可以讓阿茲海默症患者獲得「些微改善」。

詹鼎正說，失智症約有6成與遺傳有關，因此一般人能做到的就是掌握另外4成，降低失智症的風險，最重要的關鍵就是「降三高」，還要少菸、少酒，維持聽力以及避免頭部外傷，平時多多下棋也可以激盪腦力。另外，多參加社交活動也能降低失智風險。

亞洲人「肌少脂多 」 肌少症風險年齡首度調降

除了防止腦力退化，肌力問題也不容忽視，亞洲肌少症工作小組（AWGS）最新診斷共識指出，亞洲人肌力約從45歲起明顯下滑、肌肉量在55歲起加速減少，今年11月首度建議將篩檢年齡從65歲提前至50歲，中壯年應及早啟動肌肉健康管理。

