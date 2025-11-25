安眠藥成癮 將推升失智風險

現代人失眠的原因相當多元，從長時間使用3C產品、晚睡、壓力大到焦慮情緒，都可能導致入睡困難或睡眠中斷。（王家瑜攝）

台灣每年安眠藥處方數量持續攀升，且用藥族群已不再侷限於中老年人，越來越多年輕族群成為失眠患者。許多人從「偶爾吃」變成「天天吃」，卻不知道長期依賴傳統安眠藥物，可能導致白天嗜睡、注意力下降，甚至提高跌倒、記憶力衰退與失智風險。

三軍總醫院精神醫學部主治醫師陳田育指出，每年約有5％到10％的人有慢性失眠困擾，台灣成年人失眠盛行率高達23.5％。現代人失眠的原因相當多元，從長時間使用3C產品、晚睡、壓力大到焦慮情緒，都可能導致入睡困難或睡眠中斷。這些因素交互影響，使原本偶發性的睡不好，逐漸演變成慢性失眠。

陳田育指出，失眠不只是精神上的問題，更像是大腦的功能失調，進而引發全身性健康的警訊。長期睡眠不足會使身體進入慢性發炎狀態，導致代謝與荷爾蒙調節失衡，增加高血壓、糖尿病、心血管疾病、甚至癌症的風險。

研究指出，每天睡眠4到5小時的人，隔天醒來後的反應力相當於酒駕，血液中酒精濃度達到0.05％。當睡眠時間少於6小時，注意力、記憶力與反應速度都會顯著下降，不僅影響工作表現，甚至提高職場意外風險。

傳統安眠藥如苯二氮平類（BZD）或非苯二氮平類（Z-drug），主要透過抑制中樞神經誘導入眠，因此容易產生嗜睡、記憶混亂與成癮風險，需經醫師評估後開立。近年有較新的藥物，如食慾素受體拮抗劑（DORA），則是透過阻斷腦內維持清醒的訊號，幫助大腦自然關機，入睡過程更接近生理節奏。

陳田育指出，民眾最常誤以為一吃藥就會成癮，但若經由醫師評估、短期使用，是安全且有效的。醫師會根據病情選擇適合的藥物，並定期追蹤找出失眠核心問題，搭配睡眠衛教與生活調整，許多人可以逐步減藥、甚至停藥。