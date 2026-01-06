安碁去年營收創新高 推出企業資安免費課程

【記者柯安聰台北報導】安碁資訊（6690）12月營收2.65億元，年增14.8%；累計第4季營收6.91億元，年增14.6%；累計2025年營收24.31億元，年增13.3%。



安碁營收成長動能主要來自資安檢測、資料中心（Data Center）營運不中斷服務及技術顧問等核心業務，均呈現明顯成長。另方面，AI檢測服務已依據 OWASP Top 10所揭示的提示詞注入（Prompt Injection）風險，完成首個客戶端檢測專案，成功展現技術落地成果。第4季所取得的多項重大專案，橫跨OT與雲端資安領域，為2026年後續成長奠定穩固基礎。



展望未來，在市場趨勢與資安需求持續升溫的推動下，ACSI已於2025年完成關鍵布局。隨著年度專案陸續完成驗收，營收動能明顯轉強，全年營收連續8年創下歷史新高。



許多企業為了提升組織的營運效能，紛紛導入生成式AI，伴隨AI技術的普及，也同步加劇社交工程、深度偽造( Deepfake )詐騙與資料外洩等新型資安風險，使企業在面對網路威脅與大規模網路攻擊時，承受更嚴峻的挑戰。



在AI時代為協助國內上市櫃公司，防範駭客攻擊強化資安防護網，身為國內最大資安技術服務公司的安碁資訊推出「2026企業資安講堂-資安教育免費線上課程」，以企業導入AI技術在組織內部使用情境為出發點，協助企業強化內部員工的資安意識，正確面對AI應用領域所帶來的潛在風險。同時，安碁資訊實踐企業ESG永續精神，推廣資安教育的社會責任，提升企業對資安教育訓練的重視，將資安意識內化為組織文化的一環，攜手企業打造值得信賴的永續數位韌性。



安碁資訊推出的免費資安課程，主要是因應生成式AI帶來的企業資安網路威脅，透過員工資安教育訓練，協助企業員工辨識AI合成內容與詐騙手法及潛在的資安風險，增強組織數位安全防禦，建構企業資安防護力。此一系列規劃課程包涵「AI時代的職場警覺力：防範AI偽造內容實戰課程」、「AI如虎添翼，但暗藏風險：企業全員的安全使用指南」，以及「看不見的攻擊者」與「當信任變成風險」等四大主題，課程將依序每季推出，透過線上方式進行授課，自即日起可透過安碁資訊官網「ESG永續/CSR資安講堂」專區進行報名。



安碁資訊總經理吳乙南強調，生成式AI如同雙面刃，駭客使用生成式AI發動的網路攻擊無所不在，資安不再只是資安技術部門的責任，而是每位員工的基本素養。透過免費的企業資安講堂課程，期望協助企業在導入生成式AI的同時，建立正確可落實的安全使用觀念，讓AI真正成為企業提升效能的助力，而非潛藏的風險來源，有效降低因人為疏忽所造成的資安事件。同時，呼籲企業將資安投資視為經營策略重要的一環，從制度、流程到員工行為全面提升資安意識，逐步形塑穩健的企業資安文化，成為企業邁向永續成長不可或缺的關鍵動能。（自立電子報2026/1/6）