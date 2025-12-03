安碁資訊累計前11月營收年增13.12%明年可望雙位數成長

安碁資訊總經理吳乙南對明年營運持續看好。

安碁資訊總經理吳乙南對明年營運持續看好。

資安服務廠商安碁資訊（6690）自結今年11月營收為2.32億元，月增19.82%、年增11.75%，創單月新高紀錄；累計前11月營收21.67億元，年增13.12%，已超越去年全年營收。展望後市，總經理吳乙南指出，在資安檢測需求持續，以及OT／IT混合雲架構預期將成為新動能下，明年營收可望持續雙位數成長。

吳乙南表示，隨著AI需求加持，資安市場持續升溫，安碁資訊今年在營運、組織與技術三線並進，並將生成式AI視為未來幾年策略主軸之一，成立專責PMO團隊，啟動全面性的AI治理與服務自動化工程，意圖在下一波AI資安需求擴張期中搶占先機。

另外，公司也啟動內部自動化計畫，目標將部分顧問作業流程（如 ISO 顧問模型、文件彙整等）自動化 30% 至 50%，降低人力依賴、提升產能，並將 AI 工具整合進安碁學院，讓學員能以 AI 強化後續技能訓練，形成長期的產品化延伸。

該公司預期，未來 AI 資安檢測 將像傳統弱掃、滲透測試一樣，成為企業資安的標準流程之一。吳乙南指出，AI 工具雖能提升生產力，但也可能加速駭客攻擊的模式，讓攻擊自動化、社交工程與釣魚攻擊更具迷惑性，因此企業對 AI 新型弱點的檢測需求正快速浮現，今年把此領域視為成長重點之一。

除了 AI 方向，旗下資訊安全監控（SOC）服務仍是主力營收來源，並持續向雲端與 OT 領域延伸。今年該公司成功奪下台電入侵偵測系統案（IDS），一年半 7,000 萬案子，將 OT 監控整合進既有 IT 監控架構，提升大型基礎設施的整體事件應變能力。同時，隨著客戶逐步遷移至雲端，安碁也整合安碁資訊與宏碁雲架構的團隊能量，推動「雲端 SOC」服務，以因應政府與企業的雲端資安需求。

在組織規模上，安碁合併旗下相關團隊後，員工總數已突破700人，相較五、六年前的不到400人大幅躍升，成為國內規模最大的資安服務商之一。

海外布局方面，安碁資訊於2018年進入泰國市場，是目前海外主要營運地區，但業績約400-500萬元，規模不大，明年會會找一個新市場拓展，可能是馬來西亞或是印尼，以擴大海外整體規模。