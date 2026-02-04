安碁1月營收年增23.8%

【記者柯安聰台北報導】安碁資訊（6690）1月合併營收1.87億，年增23.8 %，維持雙位數成長。



隨著東南亞數位經濟的快速發展及地緣政治因素，泰國成為資安需求快速成長的重要市場。4日在泰國曼谷舉辦的2026 Cybersec Asia是東南亞頂尖的資安產業盛會，全球資安專家、企業高層、技術開發者及產業決策者，匯聚現場推動資訊安全技術創新與產業交流。安碁資訊在Cybersec Asia活動現場設立主題攤位，以「面對AI時代的資安挑戰」為核心，完整呈現企業在事前預防、事中監控與事後回應的全方位資安服務能力。同時，透過專題演講，以「資安韌性升級：企業轉型下的防禦策略」為主題，分享企業常見的組織弱點與漏洞管理，即時網路監控與事件回應機制，以及IT、OT與雲端環境的檢測實務，透過最新技術與實際案例，與現場專業人士進行深度交流。



安碁資訊總經理吳乙南觀察指出，地緣政治風險升溫，資安威脅早已不分國界，全球面臨網路詐騙、帳號盜用與假身分問題，使得攻擊面不斷擴大，泰國政府對於反詐騙與身分驗證納入政策重點，金融資安市場進入持續擴張階段。製造業為泰國經濟的重要支柱，近年卻頻繁成為駭客攻擊的目標，攻擊者往往從IT與OT的弱點切入，利用系統整合的漏洞滲透內部環境，再以勒索軟體癱瘓產線、迫使營運中斷，直接影響企業的營運韌性與市場競爭力。







圖:安碁資訊泰國當地業務團隊



面對企業網路攻擊的資安需求，吳乙南表示，目前泰國的客戶主要以醫療、製造、金融證券及台商等產業，並逐步形成「由海外台商帶動，反銷台灣總部」的資安商機模式，協助台商企業建立一致且可管理的跨境資安防線。在泰國採「雙軌並行」策略，結合台灣安碁資訊的技術實力與遠端服務能量，在當地招募(Local Hire)專業人才，解決語言和文化差異；結合聯強國際(Synnex)代理商與系統整合商(SI)等當地合作夥伴 ，確保即時精準回應客戶需求，擴大通路銷售。



為回應泰國政府近年持續強化的資安政策與法規指引，包括個人資料保護法（PDPA）、泰國NCSA (National Cyber Security Agency）針對關鍵資訊基礎設施（CII）所制定的網路安全法，以及近期將AI Security Guideline納入國家級資安與合規框架的政策方向，安碁資訊將專注於以下三大服務，全面強化企業的防護韌性。首先，在合規與治理層面，協助企業建立完善的日誌保存與管理機制，確保資安事件具備可追蹤性，並有效回應法規與稽核制度的要求。其次，透過台灣總公司專業的資安技術團隊，遠端提供滲透測試（PT）、弱點掃描（Vulnerability Scan）與入侵與攻擊模擬演練（BAS）等專家服務，突破地理限制，協助企業提前掌握駭客攻擊行動。最後，藉由端點偵測及回應（EDR）服務，持續監控各類端點設備，精準偵測並快速回應進階網路威脅與異常行為，將風險阻擋於核心系統之外，全面守護企業端點資產安全。



未來，面對駭客攻擊的快速變化以及泰國資安法規的嚴格執行，安碁資訊將以專業與實務為導向的服務架構，提供資安技術與顧問服務，協助企業提前因應風險，符合法規，建構資安韌性，為數位轉型企業奠定資安防護韌性，穩健迎接下一階段的營運成長動能。（自立電子報2026/2/4）