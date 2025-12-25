安穩領息1／不是長債最補 降息循環下這類美債ETF反而勝出

投資達人怪老子表示，還沒有債券部位的投資人，現階段適合從7至10年中短天期切入。（本刊資料照）

過去被視為「利率反轉最大受惠者」的長天期美債，在這次降息循環下表現不如預期，反倒是中、短天期債券ETF憑藉較低利率風險與穩定息收脫穎而出。當降息節奏放緩、流動性持續注入，債券投資的角色回歸「防禦與現金流」，此時，投資人該如何佈局？

聯準會12月會議如預期降息1碼，聯邦基金利率區間降至3.50%至3.75%，儘管明年降息步伐可能放慢，但方向並未改變；加上聯準會同步透過購買短天期國庫券、舒緩市場流動性，債市買氣跟著回溫。盤點台股債券ETF近年表現，原本許多人認為該是「送分題」的美國20年公債ETF表現黯淡，反倒是中、短天期表現較佳。

統計長中短天期債券表現，今年來截至12月23日，含息報酬率前段班由中天期包辦，前3名依序為元大美債7-10（00697B）、富邦美債7-10（00695B）、統一美債10年Aa-A（00853B），含息報酬率為3.06%、2.94%、1.37%；短天期也是正報酬，但獲利有限，依序為富邦美債1-3（00694B）0.63%、元大美債1-3（00719B）0.55%、永豐1-3年美公債（00856B）0.29%。

若將時間拉長至2年，短天期則明顯勝出：國泰US短期公債（00865B）、中信美國公債0-1（00864B）、群益0-1年美債（00859B）、富邦美債1-3（00694B）、元大美債1-3（00719B）等多檔含息報酬逾10%；中天期如元大美債7-10（00697B）、富邦7-10（00695B）與統一美債10年Aa-A（00853B），則有3%至8%的含息報酬。

至於長債表現則出現負報酬。投資達人怪老子解釋，即使長天期美國公債帳面出現虧損，還是提供「源源不絕的現金流」，「票息不會因市場情緒改變，只要抱得夠久，息收都會持續進帳。」他說，1到3年短債固然能降低利率風險，卻也只鎖住短短幾年的息收，「到期後要再買，當下環境不一定適合回補。」

怪老子表示，美國已進入降息循環，若已應錯過了債券「最佳入場時機」，但因預期未來會繼續降息，依舊值得配置，「現在還是可以入手，只是殖利率沒這麼好。」要把期待從「價差」放回「防禦與現金流」。他建議，沒有債券部位的投資人，現階段適合從7-10年中短天期切入，「殖利率還不錯、存續期間較短，鎖住10年債息也很夠用。」他透露，目前債券配置上採公債和投資等級債各半方式，公債提供防禦性，投等債則有較高息收補強現金流。

針對明年債市表現，FT投資級債20+（00982B）基金經理人洪慧珊表示，聯準會除了降息，還透過每月購買約400億美元短天期國庫券等措施，形成「慢降息、加流動性」的隱形護城河，其中投資等級公司債可望提供穩定現金流，投資人應把握「股債雙多」的市場環境，採取均衡配置策略。

資料來源：CMoney，今年以來期間為2024.12.31至2025.12.23、近1年期間為2024.12.23至2025.12.23、近2年期間為2023.12.25至2025.12.23，排序為今年以來含息報酬由高至低排名

