安穩領息2／選錯存續期間有多痛？ 達人親曝：買20年美債曾跌掉25%

投資達人嫺人提醒，債券配置應以領息與降低波動為目標，而非賺資本利得。（本刊資料照）

這幾年長天期債券從「送分題」變成「送命題」，經歷過這波震盪後，投資人發現，債券並非想像中的「低波動」，一旦選錯存續期間，反而會拖累整體報酬。

「美國啟動降息循環，現在是不是進場買債的好時機？」35歲上班族林先生表示，看到降息循環啟動，想趕緊配置債券資產。對此，投資達人嫺人分析，從資產配置角度來看，當前環境中短天期債券最合適，至於長天期債券，則必須具備高度心理承受度與長期規畫。

她分享，多年前曾布局美債20年ETF，但隨著美國快速升息，帳面價格一度回落約25%，「不僅要承受帳面虧損壓力，就算能持續領債息，也要有『放很久』的心理準備。」

債券投資關鍵在於「存續期間」，嫺人解釋，存續期間可視為債券價格對利率變動的敏感度，也就是「回本所需的時間」；以20年期美國公債為例，存續期間約16年，只要利率每上升1%，債券價格就可能下跌約16%，相較之下，中天期債券的存續期間約6至7年，利率每上升1%，價格約下跌6%至7%，波動相對可控。對於重視穩定性的退休族而言，中天期債券更理想，波動相對可控外，還可有效降低整體資產的起落。

她進一步指出，目前美國20年期公債殖利率約4.8%，高於2年期公債的3.5%，期限溢酬具備一定吸引力，「雖然現在進場買20年公債，條件比前幾年好，但仍應控制比例，建議占整體資產約5%至10%。」她強調，債券配置的核心目的在於領息與降低波動，而非搶賺降息帶來的資本利得。

在退休規劃上，嫺人分享自己的債券比重約25%，並以存續期間不超過6至7年的中長期債券為主。

她也提醒，短天期債券雖可視為定存替代方案，但並非毫無風險，其中最容易被忽略的就是匯率風險，一旦美元轉弱，即使債券穩定配息，實際報酬仍可能被匯損侵蝕；配置上，嫺人則建議以公債作為債券部位核心，「在景氣反轉或金融壓力升溫時，企業債的避險效果不如美國政府公債來得好。」

若想進一步分散風險，也可考慮在海外市場上市的全球型債券ETF，例如投資範圍橫跨多國的 BNDW（Vanguard全世界債券ETF），或是在英國上市、分別提供無美元避險與美元避險版本的 AGGG、AGGU。

